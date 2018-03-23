Уфимский телеканал UTV присоединился к бойкоту Леонида Слуцкого

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Об этом на личной странице Вконтакте сообщил главный редактор канала Артем Войтюк.
«Мы тоже объявляем бойкот Слуцкому и Госдуме. Мы вообще давно с ними не работаем», - написал он и выложил список медиа, бойкотирующих депутата и Госдуму.
Напомним, скандал разгорелся после публичных заявлений трех журналисток, обвинивших председателя комитета Госдумы по международным делам, члена фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.
Комиссия комитета по этики Госдумы, рассмотрев опрос о поведенческих нормах Слуцкого, не нашел нарушений. После этого ряд СМИ объявили бойкот лично Леониду Слуцкому и всей Госдуме и отозвали своих журналистов. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о приостановлении аккредитации журналистов этих СМИ.
Вчера мы опросили депутатов Госдумы из Башкирии, чьи мнения о случившемся можно прочитать здесь.
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