Уфимских полицейских-насильников оставили под арестом

Сегодня, 8 ноября, Верховный суд Башкирии рассмотрел жалобу трех бывших (уволенных) полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании, на решение Кировского суда Уфы, согласно которому все трое своей участи по уголовному делу будут дожидаться в СИЗО.

Решение верховной республиканской Фемиды: все трое остаются под арестом на время расследования уголовного дела.

Напомним, этот скандал, происшедший в ночь с 29 на 30 октября, вызвал широкий резонанс и стал поводом для самого широкого осуждения на всех уровнях власти.

Также добавим, что полицейских проверяют и на коррупцию. Источники Медиакорсети говорят, что в отделе ФМС по Уфимскому району за взятки выдавали вид на жительство гастарбайтерам.

- Сумками паспорта носили, – говорят наши источники, знакомые с ситуацией и лично с фигурантами дела о групповом изнасиловании.

По данным телеграм-канала Mash, таким образом они заработали около 20 миллионов рублей.

Наши собеседники также рассказывают, что изнасилование и «миграционная коррупция» – далеко не единственные прегрешения указанных выше полицейских. Мы уже рассказывали о связи Эдуарда Матвеева с «золотым прокурором» Рамилем Гарифуллиным.

Также напомним, что не дожидаясь суда, всех троих уже уволили из органов внутренних дел.