Полицейских насильников из Уфы проверяют на коррупцию

О том, что бывшего начальника отдела ФМС по Уфимскому району Павла Яромчука проверяют теперь еще и на взятки, написал телеграм-канал Mash. Наши собственные источники подтвердили: в этом отделе действительно «грешили» незаконным оформлением за мзду видов на жительство гастарбайтерам и другим гостям нашей родины.

- Сумками паспорта носили, – говорят наши источники, знакомые с ситуацией и лично с фигурантами дела о групповом изнасиловании.

Напомним, что Павел Яромчук с двумя другими бывшими полицейскими начальниками – Уфимского РОВД Эдуардом Матвеевым и ОМВД по Кармаскалинскому району – обвиняется в групповом изнасиловании 23-летней коллеги дознавателя.

Наши собеседники рассказывают, что изнасилование и «миграционная коррупция» – далеко не единственные прегрешения указанных выше полицейских. Мы уже рассказывали о связи Эдуарда Матвеева с «золотым прокурором» Рамилем Гарифуллиным.

- «Гарри», будучи еще прокурором Уфимского района, «волокитил» утверждение обвинительных заключений по уголовным делам, расследуемым дознавателями района. Не всем, конечно, но это было не один раз, когда дознавателям приходилось буквально «проставляться» организовывая начальству, включая, естественно, «Гарри» попойки в окружении разных дам. Мне полицейские сами рассказывали, – говорит наш собеседник.

Напомним, что все трое арестованы до конца года на время расследования уголовного дела. Также, не дожидаясь суда, всех троих уволили из органов внутренних дел.