Уфимских полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги, отправили за решетку

Трех полицейских начальников, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы Уфимского РОВД и насильственных действиях сексуального характера, отправили на время следствия за решетку. Такое решение сегодня принял Кировский районный суд Уфы. Все трое останутся под стражей до 31 декабря 2018 года. Это стандартное время ареста - для расследования уголовного дела первоначально закон дает 2 месяца. В дальнейшем эти сроки могут продлить.

Речь идет о бывших теперь уже начальнике РОВД по Уфимскому району Эдуарде Матвееве, начальнике ОМВД по Кармаскалинскому району Салавате Галиеве и начальнике отдела миграции РОВД по Уфимскому району Павле Яромчуке. Последний, по данным издания "Преступная Россия", мог пойти на сделку. В республиканском управлении Следственного комитета России этот факт не подтвердили.

Фото: Сергей Словохотов, Mkset.ru

Всех троих вчера уволили из органов полиции. По нашим данным, сегодня, 2 ноября личному составу РОВД по Уфимскому району представили нового руководителя.

Между тем, Медиакорсети вчера стали известны некоторые подробности из жизни одного из фигурантов этого дела. Согласно данным информированного источника, Эдуард Матвеев может быть связан с «золотым прокурором» Рамилем Гарифуллиным.

Фото: Сергей Словохотов, Mkset.ru

Министром внутренних дел по РБ Романом Деевым принято решение об увольнении троих руководителей подразделений республиканского МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

- Также по указанию министра проводится комиссионная служебная проверка в целях выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления, - сообщили в пресс-службе. - В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям руководителей, отвечающих за оперативно-служебную деятельность указанных территориальных подразделений, состояние законности и дисциплины. По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев сегодня на своей странице в Facebook призвал дождаться результатов расследования.