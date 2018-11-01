Глава МВД Башкирии принял решение уволить всех трех участников секс-скандала

Сегодня, 1 ноября, стало известно, что министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Роман Деев принял решение об увольнении трех руководителей подразделений республиканского МВД, которые подозреваются в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Причина увольнения - совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сейчас проводится предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению пострадавшей девушки. Подозреваемые милицейские чиновники задержаны.

В МВД также проводится комиссионная служебная проверка, как сказано в официальном сообщении, «в целях выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления». В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям руководителей, отвечающих за оперативно-служебную деятельность указанных территориальных подразделений, за состояние законности и дисциплины. По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, вчера стало известно том, что в ночь с 29 на 30 октября трое полицейских руководителей изнасиловали молодую сотрудницу Уфимского РОВД. Всё произошло в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району. Подозреваемыми по делу проходят 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний подполковник, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 34-летний майор, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. В Башкирию направлена группа сотрудников ГУСБ МВД России, которая проведет свою проверк по резонансному делу.

Пострадавшая девушка оказалась дочерью одного из самых высокопоставленных и влиятельных сотрудников Росгвардии в Уфе, много лет возглавлявшего ОМОН, в июле этого года окончила УЮИ.