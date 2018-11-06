Арестованные полицейские насильники из Уфы просятся на свободу

Арестованные полицейские начальники, обвиняемые в групповом изнасиловании своей коллеги, 23-летней дознавательницы, обжаловали решение суда об их аресте на 2 месяца на время следствия. Об этом сообщает информационное агентство «РИА-Новости».

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 30 октября. Фигурантами дела являются теперь уже бывшие начальники полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также начальник отдела ФМС по Уфимскому району.