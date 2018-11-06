Арестованные полицейские насильники из Уфы просятся на свободу
Сегодня, 18:06ПроисшествияМарат ГареевФото: pixabay.com
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Трое полицейских начальников арестованы по обвинению в групповом изнасиловании коллеги.
Арестованные полицейские начальники, обвиняемые в групповом изнасиловании своей коллеги, 23-летней дознавательницы, обжаловали решение суда об их аресте на 2 месяца на время следствия. Об этом сообщает информационное агентство «РИА-Новости».
Напомним, что инцидент произошел в ночь на 30 октября. Фигурантами дела являются теперь уже бывшие начальники полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также начальник отдела ФМС по Уфимскому району.
Также сегодня стало известно, кто возглавит РОВД по Уфимскому району.
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