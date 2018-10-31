Скандал в полиции: В здании Уфимского РОВД начальники изнасиловали дознавателя

Сегодня, 31 октября, стало известно, что в Уфе следком возбудил уголовное по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц, в отношении дознавателя отдела полиции по Уфимскому району. Как уточняется на сайте следкома, потерпевшей является 23-летняя девушка.

Из материалов дела следует, что изнасилование произошло в ночь с 29 по 30 октября в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району. Трое сотрудников полиции напали на 23-летнюю коллегу-дознавателя. По данным телеграм-канала Mash, речь идет о высокопоставленных сотрудниках полиции: 51-летнем начальнике ОМВД России по Уфимскому району Эдуарде Матвееве, 50-летнем подполковнике, начальнике ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавате Галиеве, 34-летнем майоре, начальнике отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павле Яромчуке.

- В настоящее время все подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения, в отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает следком.

Уже известно, что в республику направлена группа сотрудников ГУСБ МВД России. Информацию прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- По решению руководства ГУСБ МВД России группа сотрудников Главка направлена в Республику Башкортостан для проверки информации о совершении тяжкого преступления в отношении сотрудницы Отдела МВД России по Уфимскому району Республики Башкортостан.

В ходе выезда будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - добавила Ирина Волк.

Расследование уголовного дела продолжается.