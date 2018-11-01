Источник: Полицейский-насильник из Уфы Матвеев связан с «золотым прокурором Гарри»

Матвеев Эдуард Валентинович, начальник РОВД по Уфимскому району, главный вчерашний насильник, по версии следствия. Мы поговорили с источником, который знает этого персонажа в погонах, информирован о некоторых аспектах его жизни и карьерного роста. Все нижеследующее написано со слов заслуживающего доверие источника.

Эдуард Матвеев является протеже Артура Ахметханова, совсем недавно назначенного вице-премьером, курирующим силовиков.

В детстве слыл хулиганом и даже стоял на учете в милиции Уфимского района. Когда подрос, сам решил стать милиционером. Молодой оперативник РОВД по Уфимскому району Артур Ахметханов присмотрел паренька и взял над ним шефство, тянул его по карьерной лестнице – Матвеев начинал работать под его началом.

Когда шеф возглавил республиканскую ГИБДД, он назначил своего подшефного Матвеева начальником КПО – контрольно-профилактического отдела, это отдел ловил гаишников-взяточников.

Находясь на руководящих должностях в республиканском МВД, в том числе, в должности и. о. министра МВД, куратор Матвеева назначил его начальником «шестерки». Это ОРЧ № 6, оперативно-розыскная часть, в народе больше известная, как «шестой отдел», который боролся с организованной преступностью.

- Когда Ахметханова назначили министром МВД Осетии, Матвеев мотался туда за поддержкой и не без этой поддержки получил назначение на должность начальника РОВД по Уфимскому району» – говорит наш источник.

- На Матвеева возбуждали уголовное дело по факту продажи автомобиля с перебитыми номерами, машина в угоне была. Дело тогда прикрыли, "важняки" (следователи, расследующие особо важные дела, прим.) расследовали, вроде в начале 2010-х дело было, – продолжает наш источник.

По словам нашего информированного собеседника, Эдуард Матвеев связан с уже знакомым нам «золотым прокурором» Рамилем Гарифуллиным по кличке «Гарри». Они, как-никак, возглавляли правоохранительные ведомства в одном районе.

- Они вместе с «Гарри» дела с землей творили, они коррумпированы друг с другом. Матвеев по указанию зама Гарифуллина и его подельника (сейчас возглавляет одну из районных прокуратур, прим.) уволил одного из своих заместителей. Матвеев также крышевал незаконную добычу ПГС (песчано-гравийная смесь) в карьерах. Выходцы с Кавказа возили песок, а Матвеев давал ГАИ, чтобы прикрывать, – продолжает наш собеседник.

Другой наш источник, также знакомый с ситуацией, подтвердил вышеизложенные факты.

- Не только добычу ПГС, но и производство строительных материалов, шлакоблоков, например, весь строительный бизнес под Матвеевым был. Также весь вторцветмет - все пункты приема контролировались им. А что касается связей с Гарифуллиным - все верно, они там такие дела творили! Если на следствии его спросят, он может про "Гарри" много интересного рассказать, - сказал нам другой источник, также знакомый с ситуацией.

По словам нашего источника, понедельничная пьянка, во время которой все это и произошло, по всей видимости, была действительно приурочена к возвращению в Уфу бывшего шефа Матвеева. Такой подставы он, очевидно, со стороны бывшего своего подопечного уж точно не ожидал.

Напомним, что Эдуард Матвеев является одним из трех подозреваемых в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 23-летней дознавательницы того же отдела.