Бюджет Башкирии: трехлетний дефицит будет покрыт за счет прошлых накоплений

На удивление спокойным, тихим и коротким было сегодняшнее, 24 октября, заседание правительства Башкирии, прошедшее под руководством врио главы Башкирии Радия Хабирова: никого не уволили, все выступали со своих мест и говорили в микрофон, приняли трехлетний бюджет.

Не только проект бюджета, но в целом программу социально-экономического развития Башкирии на ближайшие три года с 2019 по 2021 годы. Так вот, согласно плану, в эти три года нас ждет бюджетный дефицит в общем трехлетнем объеме 53 миллиарда рублей: по 20 миллиардов в 2019 и 2020 годах и 13 миллиардов в 2021 году. Ранее на заседании Стратегического комитета рассматривался проект республиканского бюджета с меньшим трехлетним дефицитом: 47 миллиардов рублей (20, 17 и 10 миллиардов соответственно).

По словам ио министра финансов Башкирии Лиры Интисамовой, уже определено, за счет чего будет финансироваться дефицит (покрываться разница между расходами и доходами). В частности, это будут заимствования, а также на покрытие будущих бюджетных минусов будет потрачена бюджетная заначка – накопления прошлых лет. Например, по оценке исполнения текущего бюджета 2018 года профицит составит 4,9 миллиарда рублей.

- План по доходам, конечно, будет напряженным. Поэтому всем администраторам доходов необходимо принять все исчерпывающие меры, – сказала ио министра финансов Башкирии Лира Интисамова.

В бюджете на 2019 год предусмотрели сумму на приобретение лекарств для людей с орфанными (редкими) заболеваниями в размере почти 2 миллиардов рублей. При этом ранее запланированный объем увеличился на 700 миллионов. Более 1 миллиарда рублей будет направлено на проведение почти 4 тысяч высоко-технологичных дорогостоящих операций, которые не включены в базовую программу обязательного медицинского страхования. Порядка 7 миллиардов рублей будет направлено на выявление и лечение социально-значимых заболеваний – наркомании, туберкулеза, СПИДа, психических заболеваний.

Премьер-министра правительства Башкирии Рустэм Марданов по проекту бюджета сказал, что в нем учтены замечания, которые в последние дни высказал Радий Хабиров и что бюджет реалистичный. За сим проект и приняли.

В Государственное собрании-Курултай Башкирии проект закона о трехлетнем бюджете будет представлен до 1 ноября. А 15 ноября по проекту бюджета пройдут публичные слушания, где на тему госфинансов сможет высказаться и спросить любой неравнодушный желающий.

На заседании правительства также выступил министра экономического развития Сергей Новиков, который доложил об основных параметрах социально-экономического развития республики в ближайшие годы. Сначала были подведены итоги республиканской экономики за прошедшие 9 месяцев этого года. Итоги, надо сказать, не самые лучшие (см. фото): мы по многим показателям отстаем от среднероссийских показателей – по строительству, в том числе, по вводу жилья в эксплуатацию, здесь вообще сильное отставание. Также сильно отстаем по инвестициям в основной капитал: когда в целом по стране наблюдается рост, у нас, наоборот, все в минусах. Доходы населения также отстают.

Вместе с тем прогнозы по строительству у наших специалистов вполне радужные: к 2021 году объемы должны увеличиться аж на 20%. А ввод в эксплуатацию жилых домов к 2024 году должен вырасти вообще на 50%. Однако министр Новиков сразу сказал: может не получиться.

- По строительству, в том числе, по вводу в эксплуатацию есть риск недостижения плановых показателей, – заявил на заседании Сергей Новиков.

По инвестициям у нас тоже есть проблемы. Мы уже писали, что некоторые крупные республиканские предприятия буквально сворачивают свои инвестиционные программы. На сегодняшнем заседании министр заявил, что по инвестициям республиканские показатели приближаются к среднероссийским. В итоге к 2021 году объем инвестиций в основной капитал вырастет, если планы сбудутся, на 22%.