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Бюджет Башкирии: трехлетний дефицит будет покрыт за счет прошлых накоплений
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Бюджет Башкирии: трехлетний дефицит будет покрыт за счет прошлых накоплений

Сегодня, 17:40ЭкономикаМарат ГареевФото: youtube.com
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