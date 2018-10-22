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Радий Хабиров назвал ушедших вице-премьеров «хромыми утками»
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Радий Хабиров назвал ушедших вице-премьеров «хромыми утками»

Сегодня, 14:01ПолитикаМарат ГареевФото: Instagram
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