Радий Хабиров назвал ушедших вице-премьеров «хромыми утками»

Спустя примерно час после окончания сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Башкирии, которое было не менее любопытным, чем тот, пожалуй, уже ставший легендарным, разнос, устроенный врио главы Хабировым министрам, Радий Фаритович разместил пост в своем Instagram, в котором прокомментировал сегодняшние назначения.

В частности, глава республики назвал поведение вице-премьеров, поставивших перед ним вопрос о доверии, "мужественным и ответственным".

- Тем самым они четко обозначили – «досиживание» в качестве хромых уток их не устраивает, они готовы или уйти, или влиться в команду и работать с максимальной отдачей на долгую перспективу. Это единственно верное решение, – написал Радий Хабиров.

Глава региона сказал, что с некоторыми коллегами он продолжит работать в их нынешнем статусе, другие же тоже найдут место в строю, по крайней мере, основная часть их. Радий Хабиров также обозначил свое отношение к принципам осуществления политической деятельности в Башкирии: