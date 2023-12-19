mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Эффективность бюджетных расходов

Выбрать дату
2023
В бюджете Башкирии на 2024 год 2,8 млрд рублей заложено на поддержку участников СВО
Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.
19 декабря 2023, 07:57
2020
Министерство финансов отчиталось об исполнении бюджета в Башкирии
Министерство финансов республики Башкортостан опубликовало данные по доходам и расходам региона за первое полугодие.
26 августа 2020, 05:28
Мэрия Уфы отчиталась о доходах и расходах бюджета в 2019 году
4 марта 2020, 12:50
В Уфе гостей форума студентов накормят на полмиллиона рублей
Стоимость одного обеда в несколько раз дороже средней рыночной цены.
20 января 2020, 04:51
Госкомтранспорта Башкирии заказал перелеты и VIP-обслуживание на 11 миллионов рублей
На борту самолета должно быть бортпитание и кондиционеры.
20 января 2020, 04:35
Охрана администрации района Уфы стоит 1,1 миллиона рублей
Определен поставщик услуг охраны объекта.
10 января 2020, 06:28
Издание экожурнала Башкирии Табигат стоит дороже печати известных глянцевых журналов
При этом любой желающий может получить бесплатную электронную версию этого журнала.
10 января 2020, 05:19
Событие года в Башкирии глазами читателей: Куштау, власть, бюджет в ашхане, все тлен
Голосование проводилось в Telegram.
4 января 2020, 06:05
Дизайн от ветеринара, нежные чиновники, банкеты: топ госзакупок в Башкирии 2019 года
1 января 2020, 06:19
2019
Минобразования Башкирии снова закупило авиабилеты по цене в два раза дороже
Тендер выиграла та же авиакомпания, что и в прошлом году.
16 декабря 2019, 04:58
Чиновники Башкирии заказали полет на бизнес-джете за 3 миллиона рублей
Госкомтранс республики ищет самолет повышенной комфортности для полета заграницу.
25 ноября 2019, 05:14
В Уфе представили «русскую википедию» за 2 миллиарда рублей
22 ноября 2019, 10:30
Очередной банкет в Башкирии обойдется в 0,6 миллиона бюджетных рублей
13 ноября 2019, 05:05
Алга на банкет: В Башкирии инвесторов накормят за счет бюджета на полмиллиона рублей
Бизнес-ужин каждого гостя обойдется дефицитной казне в 4400 рублей.
5 ноября 2019, 05:15
Хозуправление Башкирии закупает цветы на 200 тысяч рублей
Были приобретены цветочные композиции у постоянного поставщика.
28 октября 2019, 05:26
Доходы консолидированного бюджета Башкирии составили 169 миллиардов рублей
Подведены промежуточные итоги исполнения бюджета за 9 месяцев текущего года.
25 октября 2019, 05:56
Дефицит бюджета Башкирии в ближайшие три года составит 63,5 миллиарда рублей
Год назад дефицит планировали в гораздо меньшем объеме.
24 октября 2019, 04:46
Молодых чиновники со всей России накормят в Башкирии на 2,3 миллиона рублей
23 сентября 2019, 04:46
Федеральный бюджет даст денег Башкирии на покупку лекарств
Дотация также будет использована на молодежь и инфраструктуру.
28 августа 2019, 09:59
Расходы консолидированного бюджета Башкирии растут быстрее доходов в 37 раз
Республиканский Минфин отчитался об исполнении бюджета.
27 августа 2019, 04:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика