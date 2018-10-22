Радий Хабиров потребовал остановить операции с недвижимостью МУП ИСК Уфы

Сегодня, 22 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы Башкирии Радий Хабиров вновь сообщил, что у него вызывает вопросы ситуация вокруг крупного застройщика – МУП ИСК Уфы, который в этом году не сдал ни одного квадратного метра жилья.

Руководитель республики поручил и.о. главы Уфы Салавату Хусаинову уделить пристальное внимание деятельности данной организации и, в частности, остановить все операции с недвижимостью предприятия, которые могут проводиться в рамках его финансового оздоровления.

Про МУП ИСК Радий Хабиров вспоминает публично не впервые. В негативном же контексте он говорил об этом предприятии и неделю назад, на оперативном совещании правительства 15 октября, заявив, что категорически не приемлет процедуру банкротства, после которой, по его словам, в итоге ничего хорошего получиться не может.

Радий Хабиров также попросил секретаря межведомственного Совета общественной безопасности Алексея Касьянова и и.о. вице-премьера Артура Ахметханова вместе с правоохранительными органами внимательно изучить ситуацию с МУП ИСК Уфы и ГУП «Башавтотранс».