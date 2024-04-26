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В Башкирии остаются затопленными более 800 участков

В Башкирии остаются затопленными более 800 участков

26 апреля 2024, 07:09
Фото: Кирилл Первов/Telegram
Спасатели опубликовали ежедневную сводку о паводке в Башкирии. Несмотря на то, что талые воды стали отступать, на контроле оперативных служб остаются ситуации с подтоплением дорог и участков.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, сейчас под водой находятся пять дорог в Демском и Кировском районах города, а также в трех СНТ.

В целом по Башкирии подтопленными остаются 804 садовых участка.

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«На контроле остаются 11 ситуаций в 6 муниципальных районах: Бакалинский, Баймакский, Бижбулякский, Миякинский, Чишминский и город Уфа. Подтоплено 10 участков автодорог, 3 низководных моста, остальные случаи, связанные с подтоплениями 1 садового дома и 804 садовых участков», — сообщил глава Госкомитета по ЧС региона Кирилл Первов.
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