В Башкирии остаются затопленными более 800 участков

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, сейчас под водой находятся пять дорог в Демском и Кировском районах города, а также в трех СНТ.
В целом по Башкирии подтопленными остаются 804 садовых участка.
«На контроле остаются 11 ситуаций в 6 муниципальных районах: Бакалинский, Баймакский, Бижбулякский, Миякинский, Чишминский и город Уфа. Подтоплено 10 участков автодорог, 3 низководных моста, остальные случаи, связанные с подтоплениями 1 садового дома и 804 садовых участков», — сообщил глава Госкомитета по ЧС региона Кирилл Первов.