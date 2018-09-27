В Башкирии рассмотрели бюджет на следующие три года: нас ждет трехлетний дефицит

На прошедшем сегодня заседании Стратегического комитета рассмотрели проект закона о бюджете Башкирии на 2019 год и еще на два следующие года – 2020 и 2021. Дело в том, что уже несколько лет бюджетное планирование производится таким образом – составляются трехлетние финансовые планы. Заседание прошло под председательством главы республиканского правительства Рустэма Марданова.

Окончательно работа над трехлетним бюджетом должна завершиться не позднее 25 октября текущего года. Проект будет представлен главе республики, который далее его представит на рассмотрение и принятие в Государственное собрание – Курултай Башкирии. Произойти это должно до 1 ноября текущего года. Ранее сроки были более сжатые – до 1 октября.

Про основные параметры будущих бюджетов рассказала министр финансов Башкирии Рида Субханкулова.

Итак, ожидается, что налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Башкирии поступит в 2019 году в размере 138,2 миллиарда рублей, в 2020 году в размере 143,5 миллиарда и в 2021 году в размере 151,3 миллиарда рублей. Основными источниками традиционно будут налог на прибыль, НДФЛ, акцизы и налоги на имущество. За счет них будут сформированы 90% бюджетных доходов.

Ожидаются безвозмездные поступления: 32,9 млрд, 32,4 млрд и 32,3 млрд рублей соответственно в 2019-2021 годах.

Таким образом, общий объем республиканского бюджета ожидается в объемах: 171,1 миллиарда рублей в 2019 году, 175,9 миллиарда рублей в 2020 году и 183,6 миллиарда рублей в 2021 году.

Базовый вариант расходной части бюджета Башкирии выглядит следующим образом: 191,1 миллиарда рублей в 2019 году, 192,9 миллиарда рублей в 2020 году и 193,6 миллиарда рублей в 2021 году. Традиционно большая часть расходов, 2/3, будет направлена на «социалку».

Таким образом, наш бюджет в ближайшие три года, в отличие от текущего на 2018 год профицитного, будет дефицитным: 47 миллиардов рублей дефицита за три года. По годам это 20 миллиардов, 17 миллиардов и 10 миллиардов рублей соответственно в 2019-2021 годах.