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В Башкирии рассмотрели бюджет на следующие три года: нас ждет трехлетний дефицит
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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В Башкирии рассмотрели бюджет на следующие три года: нас ждет трехлетний дефицит

Сегодня, 16:51ЭкономикаМарат ГареевФото: youtube.com
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