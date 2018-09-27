Министр экономики Башкирии Новиков: крупные предприятия отказываются от инвестиций

На прошедшем сегодня, 17 сентября, заседании Стратегического комитета министр экономического развития Башкирии озвучил не очень радушные цифры, касающиеся плановых инвестиций. Вообще инвестиции в основной капитал – это очень важные вещи: они не дают моментального прироста экономики, но положительно влияют на экономический рост в течение долгого времени. Ну, а если нет инвестиций, соответственно, они не влияют на рост экономики.

Если посмотреть на график ни же, станет ясно, что правительство Башкирии поначалу в своих планах было более оптимистичным. Но видимо, далее жизнь заставила более реалистично посмотреть на планы и скорректировать их.

- Мы корректируем инвестиционные показатели. В частности, идет пересмотр предприятиями своих инвестиционных планов и перенос освоения части средств с 2018 на 2019 и последующие годы. Пока мы видим: это приводит к снижению частных капиталовложений. Отказались от своих инвестиционных планов около пяти крупных предприятий республики. С их стороны уменьшаются инвестиции в среднем от 15% до 39%, что влияет на нашу конечную цифру, – говорит министр экономического развития Сергей Новиков.