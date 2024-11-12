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Бюджет

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Ноябрь
Премьер-министр Башкирии заявил о большой чистке
12 ноября, 09:07
Сегодня в Уфе: снегопад, коммунальная катастрофа, рокировка у Хабирова
11 ноября, 19:00
На повестке Курултая: бюджетные деньги, курятники и горы
11 ноября, 18:36
Октябрь
Уфимский Салават Юлаев трещит по швам — его скоро снимут
31 октября, 10:05
Частные детсады Уфы будут брать сертификаты
30 октября, 17:15
Налоги до 1% снижают в Башкирии
30 октября, 07:01
ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума — и это не предел
28 октября, 08:59
Филиал Арктики, ворующие заведующие и избиение сына: чем знамениты детсады Уфы
25 октября, 19:00
Бюджет Башкирии останется «минусовым»
25 октября, 09:52
В Башкирии взлетели цены на продукты
23 октября, 11:04
Экс-чиновница попалась на выполнении фантомного ремонта украшения Уфы
22 октября, 06:41
Налог на бездетность оценили в Башкирии
21 октября, 08:19
Власти Уфы набрали кредитов на ₽1,25 млрд
19 октября, 14:28
В Уфе нет денег на школу
16 октября, 10:59
Во сколько обошелся бюджету День Республики Башкортостан
14 октября, 15:00
Радий Хабиров: «Это терпеть уже невозможно»
14 октября, 14:51
Бюджет Башкирии на ₽5,5 млрд пополнят налогами
8 октября, 06:31
Башкирия потеряет ₽378 млн на IT
7 октября, 08:00
Куда поехать в Башкирии
6 октября, 15:18
Сентябрь
Башкирия сохранила кредитный рейтинг
30 сентября, 11:01

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