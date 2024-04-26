Мошенники лишили преподавателя вуза из Уфы ₽1,6 млн

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Как рассказал 49-летний сотрудник университета, мошенники представились правоохранителями и попросили оказать содействие. Далее последовали звонки уже от лжесиловиков, которые сообщили о якобы утечки данных, а из-за нее некие преступники на мужчину пытаются оформить кредит.
Поверив аферистам, уфимец перевел деньги на продиктованный собеседником «безопасный счет» — сумма составляла около 1,6 млн рублей. После этого мошенники перестали выходить на связь, а горожанин вскоре обратился в МВД.