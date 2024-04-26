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Published Сегодня, 08:46

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Updated Сегодня, 10:41

Мошенники лишили преподавателя вуза из Уфы ₽1,6 млн

Мошенники лишили преподавателя вуза из Уфы ₽1,6 млн

26 апреля 2024, 08:46
Фото: PxHere
Жертвой телефонных аферистов стал преподаватель уфимского вуза, сообщает МВД города.

Как рассказал 49-летний сотрудник университета, мошенники представились правоохранителями и попросили оказать содействие. Далее последовали звонки уже от лжесиловиков, которые сообщили о якобы утечки данных, а из-за нее некие преступники на мужчину пытаются оформить кредит.

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Поверив аферистам, уфимец перевел деньги на продиктованный собеседником «безопасный счет» — сумма составляла около 1,6 млн рублей. После этого мошенники перестали выходить на связь, а горожанин вскоре обратился в МВД.

#Общество#Уфа#Мошенничество#Деньги#Новости Башкирии#Обман#Аферисты
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