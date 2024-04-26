Мошенники лишили преподавателя вуза из Уфы ₽1,6 млн

Как рассказал 49-летний сотрудник университета, мошенники представились правоохранителями и попросили оказать содействие. Далее последовали звонки уже от лжесиловиков, которые сообщили о якобы утечки данных, а из-за нее некие преступники на мужчину пытаются оформить кредит.