Радий Хабиров - главе минздрава Башкирии: «Гоните негодяев и тунеядцев»

Сегодня, 22 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров провел обсуждение состояния отрасли здравоохранения.

И.о. министра здравоохранения Рафаэль Яппаров сообщил шокирующие данные о материальном положении медучреждений. Как оказалось, из 2064 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) 72% находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют срочного капремонта или даже сноса.

Причем такая ситуация характерна для всех районов республики. Их пытаются заменить легковозводимыми модульными ФАПами – за два последних года было возведено 32 таких объекта. Но этого крайне мало. Для решения проблемы необходимо строить ежегодно не меньше 20 ФАПов взамен аварийных.

В целом же износ зданий и сооружений в отрасли требует скорейшего решения. Хуже всего, по словам Рафаэля Яппарова, положение дел обстоит в Белокатайском районе и городе Октябрьском. Сложно обстоят дела и в Уфе, где остро ощущается нехватка поликлиник.

- Я был в выходные в Белебеевском районе, разговаривал со строителями на стройплощадке местного роддома. Мне не понравилось, когда говорят про сроки «плюс-минус». Мне надо знать конкретные сроки, - подчеркнул Радий Хабиров.

Плачевная ситуация сложилась также с диагностическим оборудованием и медицинским транспортом. Износ диагностического оборудования достигает сегодня 87% из 1020 единиц техники, а из 450 автомобилей «скорой помощи» 61% требует замены.

По словам премьер-министра Рустэма Марданова, средства на приобретение автомобилей для станций скорой медпомощи уже выделены и закупки проходят.

Обеспеченность врачами также оставляет желать лучшего. Впрочем, как отметил Рафаэль Яппаров, в этом нет ничего удивительного, поскольку в районах муниципальные власти не всегда охотно идут навстречу и помогают решить жилищный вопрос молодых специалистов.

Так, по всей Башкирии только 200 земских докторов за последнее время получили жилье, остальные пока довольствуются обещаниями либо уезжают из районов по окончании контрактов.

При этом Радий Хабиров сразу же обратился за разъяснениями к главам Давлекановского и Иглинского районов республики, оказавшихся в числе отстающих по данному вопросу, но те смогли найти объяснения создавшейся ситуации и пообещали приложить усилия для ее исправления.

Радий Хабиров объяснил, как он представляет себе метод решения данной задачи.

- Наметьте себе две контрольные точки – А и В. Одна из них – исходная, то есть сегодняшний день, а вторая – ситуация через год. Я предполагаю, что за год тот же глава Белокатайского района, где не хватает 20 врачей, скорее всего, не сможет решить данный вопрос, однако он может поделить расстояние между точками А и В на промежуточные отрезки и на протяжении каждого из них ставить задачу привлечь в район 3-4 доктора, - рассказал руководитель региона.

Чиновники внимательно слушали его, будто впервые узнавая о подобной методике.

Что касается повышения качества жизни и снижения смертности населения, то тут и.о. министра здравоохранения Рафаэль Яппаров вновь обратился за поддержкой глав городов и районов, заявив, что без них эту задачу решить не удастся.

- Просим вас контролировать на местах вопросы лекарственного обеспечения, своевременное прохождение медосмотров и другие вопросы, помогающие мониторить состояние здоровья людей. В комплексе всё это непременно положительно отразится на ситуации, - сказал Рафаэль Яппаров.

Радий Хабиров отдельно обратился к главврачу Республиканской клинической больницы (РКБ), где он провел совещание на прошлой неделе. Сделать это его побудило большое число обращений о больших очередях в РКБ. При этом 80% пациентов, которые обращаются в данную клинику - приезжие из других городов и районов республики.

- Ваша задача – правильно организовать лечебный процесс. Следите, чтобы медсестры там не сидели равнодушно по кабинетам, чтобы выскакивали из кабинетов и с больными общались, - обратился Радий Хабиров к главврачу РКБ, а потом и к остальным представителям отрасли. - Работайте с душой, чтобы люди не оставались без лекарств и не страдали без медицинской помощи. В наших больницах и поликлиниках работает потрясающий корпус простых врачей и других медиков, которые всю свою душу вкладывают в заботу о пациентах. Вот таких людей надо поддерживать, а негодяев и тунеядцев гоните!

Руководитель республики пообещал, что будет подробно разбираться с каждой жалобой, поступившей на его имя.