Александр Сидякин назначен руководителем администрации главы Башкирии

Сегодня, 23 октября, указом врио главы Башкирии Радия Хабирова руководителем администрации главы республики назначен Александр Сидякин.

Другим указом Радий Хабиров освободил Евгения Маврина от должности руководителя администрации главы РБ по собственному желанию.

Напомним, о вероятности назначения Александра Сидякина на этот пост первым на прошлой неделе сообщило ТАСС. Сидякина в Башкирии помнят еще по временам президентства Муртазы Рахимова, тогда они работали также вместе с Радием Хабировым, который возглавлял администрацию президента республики.

За время работы в Госдуме Александр Сидякин стал известен своими резонансными законодательными инициативами. Среди них, к примеру, законопроект об ужесточении митингов, или так называемый закон об иностранных агентах, обязывающий НКО, которые получают средства из-за границы и занимаются политической деятельностью, принимать статус иностранных агентов. Он также является одним из инициаторов создания всероссийского праздника Дня отца.

Александр Сидякин является инициатором более 150 законопроектов. 50 из них стали федеральными законами. Среди них - закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья, продлении работы Фонда содействия реформированию ЖКХ, об освобождении от обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт пенсионеров, достигших возраста 80 лет, о разрешении использования материнского капитала на строительство и ремонт дома.

Три года назад вместе со своим коллегой Олегом Савченко Сидякин отправился в Антарктиду, где, по его словам, "застрял" из-за тяжелых погодных условий. Из-за этого депутаты не смогли принять участие на первом пленарном заседании весенней парламентской сессии.