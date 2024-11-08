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Здравоохранение

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Ноябрь
Опасная лихорадка покидает Башкирию
8 ноября, 15:10
Нейросеть совершила прорыв в медицине Башкирии
1 ноября, 06:19
Октябрь
Сегодня в Уфе: мобилизация женщин, башкирский Сайлент Хилл и новый соратник Хабирова
28 октября, 20:39
Знаменитый детский хирург скончался в Башкирии
27 октября, 08:37
На повестке у Хабирова: курорты, студентки и скандальный мост
27 октября, 04:01
Треть Башкирии вакцинировали
22 октября, 14:44
Хабиров готовит обращение к Курултаю
22 октября, 11:31
На повестке у Хабирова: холодные батареи и Путин
20 октября, 05:20
Уфимцы боятся облучения от вышек связи — мнение эксперта
12 октября, 09:15
За разруху в медицине ответили врачи
11 октября, 12:12
Фейковые ковидные прививки вычислили в Башкирии
10 октября, 06:58
Врача-патриота увековечили в Башкирии
9 октября, 18:14
Главу Минздрава оштрафовали за нацпроекты в Башкирии
9 октября, 07:45
Поликлиники Башкирии поменяют график
8 октября, 13:54
Более 20 тысяч детей больны в Башкирии
7 октября, 12:17
На повестке у Хабирова: птицы и такси
7 октября, 01:30
COVID-19 перестали бояться в Уфе
6 октября, 07:54
«Болгарка» почти обезглавила мужчину в Башкирии
4 октября, 07:19
Более 3000 детей оказались в опасности в Башкирии
30 сентября, 19:56
Сентябрь
Врачи дали уфимке шанс родить семерых детей
30 сентября, 06:38

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