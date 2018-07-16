Совет федерации утвердил снижение на треть ставок акцизов на бензин

Верхняя палата российского парламента утвердила принятое Госдумой значительное, более чем на 30%, снижение акцизных сборов на автомобильное моторное топливо – бензин, дизтопливо. Об этом сообщает официальный сайт Госдумы России.

С 1 июля по 31 декабря 2018 года акциз на бензин Евро-5 составит 8213 рублей за тонну вместо 11892 рублей (-30,9%), акциз на дизельное топливо составит 5665 рублей вместо 8258 рублей (-31,4%). По словам первого заместителя председателя ГД Александра Жукова, эта мера должна не допустить дальнейший рост цен на бензин.

Напомним, что в течение первых 5 месяцев текущего года ценники на бензин на уфимских заправках менялись неоднократно: в мае наблюдалось до 6 повышений в течение месяца. При этом рост цен на топливо значительно опережал потребительскую инфляцию. Причинами ценового ралли назывались различные факторы, в том числе, скачок биржевых цен на топливо.