Совет федерации утвердил снижение на треть ставок акцизов на бензин
По мнению парламентариев, это должно прекратить рост розничных цен на топливо.
Верхняя палата российского парламента утвердила принятое Госдумой значительное, более чем на 30%, снижение акцизных сборов на автомобильное моторное топливо – бензин, дизтопливо. Об этом сообщает официальный сайт Госдумы России.
С 1 июля по 31 декабря 2018 года акциз на бензин Евро-5 составит 8213 рублей за тонну вместо 11892 рублей (-30,9%), акциз на дизельное топливо составит 5665 рублей вместо 8258 рублей (-31,4%). По словам первого заместителя председателя ГД Александра Жукова, эта мера должна не допустить дальнейший рост цен на бензин.
Напомним, что в течение первых 5 месяцев текущего года ценники на бензин на уфимских заправках менялись неоднократно: в мае наблюдалось до 6 повышений в течение месяца. При этом рост цен на топливо значительно опережал потребительскую инфляцию. Причинами ценового ралли назывались различные факторы, в том числе, скачок биржевых цен на топливо.
По расчетам аналитиков, в розничной цене бензина доля налогов составляет до 60%, в том числе 10-12% – доля акцизов.