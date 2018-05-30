«Башнефть» добавила по шестьдесят: шестое подорожание бензина за месяц

Шестое подорожание, снова на шестьдесят копеек – еще одной шестерки не хватает для завершения апокалиптической композиции. Между тем, бензинов дешевле 40 рублей на зеленых заправках больше нет. Предыдущее повышение цен датируется неделей назад. К слову, с начала года ценники переписывались 8 раз.

Сегодняшнее «автомобильное меню» выглядит следующим образом:

Дизельное топливо 43,50 рублей (42,90 + 60 копеек и + 2,90 с начала года);

ATUM-95 Euro 6 43.30 рублей (42,60 + 70 копеек и +3,00 с начала года*);

ATUM-92 40,90 рублей (40,30 + 60 копеек и +2,70 с начала года);

АИ-92 40,30 рублей (39,70 + 60 копеек и +2,70 с начала года).

Наши собеседники, знакомые с ситуацией, объясняют стабильное еженедельное (а то и по два раза в неделю – такое тоже было) повышение цен на бензины ростом акцизов. Напомним, что в 2018 году изменение акцизов на топливо было произведено с 1 января, следующее изменение намечено на 1 июля.

Другие эксперты причиной роста цен называют ситуацию, когда продавать бензины на экспорт компаниям выгоднее, чем на внутреннем рынке. При этом, отмечается, что в этом году средняя цена на топливо вполне может дойти до 47-50 рублей за литр.

В этой ситуации пытались разобраться антимонопольщики, потребовав от представителей компаний, продающих топливо, объяснений.

В последнее время уже неоднократно обсуждалась мысль о том, что, возможно, российское правительство снизит ставку акцизных сборов. Однако учитывая, что также в последнее время в сообществах – деловом, политическом, экспертном – вовсю обсуждаются такие темы, как, например, где взять 8 триллионов рублей на выполнение очередного «майского» указа, возможное увеличение ставки НДС до 20%, грядущее увеличение пенсионного возраста, вопрос снижения акцизов на топливо звучит несколько скромно.