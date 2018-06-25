Стоимость бензина в России в среднем снизилась на четыре копейки

Данные Thompson Reuters Kortes показывают, что литр бензина Аи-92 можно купить за 41,76 рубля, а Аи-95 — за 44,61 рубля. Об этом 25 июня пишет газета «Известия».

Наибольшее удешевление бензина Аи-92 наблюдается в ПФО. Там его стоимость опустилась на 11 копеек — до 41,33 рубля. В ЦФО топливо сорта Аи-95 снизилось в цене на девять копеек — до 44,92 рубля.

На Дальнем Востоке наблюдается обратная тенденция, где Аи-92 увеличился в цене на 15 копеек — до 43,57 рубля. Бензин Аи-95 подорожал на 17 копеек - до 45,33 рубля.