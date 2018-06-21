Сечин перечислил причины скачка цен на бензин

Раньше доллар можно было купить за 30 рублей, а сейчас — за 64 рубля. Вследствие снижения курса национальной валюты рубль девальвировался. Рост цен на нефть на мировом рынке привел к тому, что сейчас за баррель черного золота дают около 75 долларов. В конце 2017 года нефть стоила порядка 60 долларов за «бочку». Это вызвало удорожание сырья для внутренней переработки на 25%. Свое негативное влияние также оказали увеличение расходов на транспортировку и рост цен на электроэнергию. Таким образом, стоимость переработки нефти выросла, сказал глава «Роснефти».