Сечин перечислил причины скачка цен на бензин
На собрании акционеров «Роснефти» глава компании Игорь Сечин назвал факторы, которые вызвали резкое повышение стоимости топлива в России.
По словам Сечина, в росте цен на бензин виноваты обесценивание рубля, увеличение стоимости переработки нефти и экономическая непривлекательность последней. Об этом пишет RNS.
Раньше доллар можно было купить за 30 рублей, а сейчас — за 64 рубля. Вследствие снижения курса национальной валюты рубль девальвировался. Рост цен на нефть на мировом рынке привел к тому, что сейчас за баррель черного золота дают около 75 долларов. В конце 2017 года нефть стоила порядка 60 долларов за «бочку». Это вызвало удорожание сырья для внутренней переработки на 25%. Свое негативное влияние также оказали увеличение расходов на транспортировку и рост цен на электроэнергию. Таким образом, стоимость переработки нефти выросла, сказал глава «Роснефти».
Сечин добавил, что ФАС старается остановить рост цен на топливо для потребителей. Это приводит к тому, что нефтепереработка становится менее привлекательной. Крупные компании вынуждены заниматься ей сами.
Выходом из ситуации может стать борьба с дефицитом топлива внутри России. Если спрос будет ниже предложения, то и цены на топливо перестанут расти.