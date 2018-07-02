В России бензин Аи-95 подешевел на одну копейку

Литр Аи-95 можно купить за 44,6 рубля. Об этом второго июля пишет газета «Известия».

Цена бензина сорта Аи-92 за указанный промежуток времени не изменилась. Литр Аи-92 стоит в среднем 41,26 рубля.

По имеющейся информации, на прошлой неделе наибольшее удорожание бензина Аи-92 произошло в Южном федеральном округе. Там Аи-92 подорожал 19 копеек — до 43,21 рубля за литр. На Дальнем Востоке стоимость Аи-92 наоборот снизилась. Бензин этой марки там подешевел на девять копеек — до 43,48 рубля за литр.

Стоимость Аи-95 более всего поднялась в том же Южном федеральном округе. Цены на этот сорт топлива там увеличились на 15 копеек, достигнув 46,82 рубля за литр. В ЦФО Аи-95 наоборот упал в цене на 11 копеек — до 44,81 рубля за литр.

Средняя стоимость дизельного топлива летних марок на минувшей неделе увеличилась на одну копейку. Литр топлива можно приобрести за 44,65 рубля. Только на Дальнем Востоке дизельное топливо подешевело на 10 копеек — до 47,44 рубля.