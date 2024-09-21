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Бензин

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2024
Уфимец облил жену бензином
21 сентября, 15:54
Почему китайские автомобили завоевали сердца россиян: цены, модели и обслуживание
11 июня, 16:03
В Башкирии растут цены на бензин
Росстат опубликовал данные о динамике цен на бензин в регионах России.
17 мая, 03:45
В Башкирии снова подорожал бензин
Росстат опубликовал новые данные мониторинга цен на автомобильное топливо в регионах.
8 мая, 04:59
В Башкирии за неделю выросли цены на бензин
19 апреля, 04:52
Атаки Украины взвинтили цены на бензин в России
2 апреля, 18:00
Повлияют ли атаки беспилотников на стоимость бензина — последние новости
22 марта, 11:18
2023
В Башкирии понизились цены на бензин
Цены изменились незначительно.
27 ноября 2023, 07:37
В 11-й раз: цены на бензин в Уфе побили новый рекорд
Цены на бензин на автозаправках вновь поднялись, уже в 11-й раз этим летом
29 августа 2023, 07:35
2021
При бесконтактной оплате топлива в Башкирии теперь можно копить бонусы
Теперь клубную карту «Башнефти» можно привязать в приложении «Яндекс.Заправки».
19 марта 2021, 10:42
Уфимец предложил властям Башкирии снизить цены на бензин из-за закрытия путепровода
14 января 2021, 08:43
2020
В Башкирии зафиксирован рост стоимости бензина
13 июля 2020, 06:22
«Башнефть» подняла цены на бензин в регионе
7 июля 2020, 08:06
В Башкирии снова резко подскочила стоимость бензина
18 июня 2020, 07:34
2019
В Башкирии выросли цены на бензин
23 декабря 2019, 05:17
В Башкирии одна из сетей АЗС повысила цены на топливо
Речь идет о стоимости дизтоплива.
7 декабря 2019, 08:07
Информация – «сотка»: все, что нужно знать о бензине АИ-100 производства «Башнефти»
Автомобилисты Башкирии в течение минувшего лета успели присмотреться к новому виду топлива.
17 сентября 2019, 09:33
На одну зарплату житель Башкирии может купить 708 литров бензина
Составлен рейтинг регионов по доступности топлива.
21 августа 2019, 04:29
Владимир Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин и дизтопливо
2 августа 2019, 06:19
«Лукойл» в Уфе поднял цены на бензин второй раз за месяц
Цены выросли на все виды топлива, сообщают СМИ.
28 июля 2019, 05:39

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