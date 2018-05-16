Цены на бензин в Уфе выросли в 3,5 раза больше, чем на все остальное
Ценники на столичных АЗС меняются пятый раз с начала года и третий раз только за последний месяц.
Опытные уфимские водители такого не припомнят давно: цены на бензин на уфимских заправках буквально скачут. Причем, так часто, что автовладельцы не успевают их запоминать.
Например, на «зеленых» заправках «Башнефти» цены с начала года менялись как минимум пять раз. И каждый раз в сторону увеличения.
Первый раз в этом году это случилось в начале апреля, повторилось в конце апреля. Третье повышение цены топлива произошло в начале мая, четвертое ближе к середине последнего месяца весны. И вот сегодня, 16 мая это случилось снова.
Ценовой галоп на АЗС – это не только наше явление. В соседнем Татарстане цены меняются так же часто. Как сообщает, издание Бизнес Online, АЗС в соседней республике как минимум дважды за месяц поднимали цены, в итоге они выросли на 0,8 – 1,6 рубля.
Цены на заправках «Башнефти» с начала года выросли на 1,20 рубля. На сегодняшний день цены на бензины следующие (вторая цена – перед первым повышением в этом году):
Дизельное топливо 41.80 (40.60 +1,20 или +2,96%);
Atum АИ-95 Euro 6* 41.50 (40.30 +1,20 или +2,98%);
АИ-92 38.80 (37.60 +1,20 или +3,19%);
Atum-92 39.40 (38.20 +1,20 или +3,14%).
Другая компания, «Лукойл», также периодически повышает цены. Сегодняшние цены на АЗС «Лукойл» выглядят следующим образом:
Дизельное топливо - 43,40;
Экто 92 - 40,05;
Евро 95 - 43,10;
Евро 95 - 43,50.
Башкортостанстат на днях опубликовал данные о том, что и на сколько подорожало в республике в апреле и вообще с начала года. Общая инфляция в республике за первые четыре месяца 2018 года (апрель к декабрю) составила 0,9%.
Продовольственные товары при этом в среднем увеличились в цене на 1,8%, непродовольственные товары – на 0,4%, услуги – так же на 0,4%.
По России в среднем ценники изменились на +1,2%, продовольствие – на +1,8%, непродовольственные товары изменились на +1,0%, услуги подорожали на 0,6%.
Выходит, что темпы роста цен на бензин в Башкирии опережают темпы роста на цены на другие товары и услуги в несколько раз – от 3,3 до 3,5 раз.
Источник, знакомый с ситуацией объяснил, почему так происходит. Большинство операторов розничного рынка работает либо на грани себестоимости, либо даже в убыток. Это происходит ввиду постоянного роста акцизов и других платежей, которые, главным образом, и влияют на конечную розничную цену в колонке. Рост акцизов и платежей происходит в связи с необходимостью пополнения бюджета страны.
Операторы, продающие бензины на АЗС вынуждены соответственно поднимать цены, чтобы не разориться. В этой связи эксперты в области нефтегазовых рынков даже не берутся прогнозировать возможные будущие изменения цен на бензины. Более того, эксперты не исключают и такого развития событий, когда на российских заправках бензинов будет вовсе не хватать: операторам сейчас выгоднее реализовывать топливо на экспорт, чем на внутреннем рынке.
Некоторые эксперты ожидают повышения средней розничной цены на бензин в этом году до 47-50 рублей за литр.
Справедливости ради надо отметить, что компания «Башнефть» содержит массу так называемых социальных АЗС в сельских районах республики, то есть, убыточных. Они в принципе с точки зрения коммерческой выгоды не интересны ни «Башнефти», ни другим крупным игрокам розничного рынка. Но, тем не менее, компания субсидирует их работу с тем, чтобы у сельчан была возможность заправляться там, где они живут, а не ездить для этого на дальние расстояния. По словам информированного собеседника, это определённая «плата» за историческое доминирование на рынке, хотя сейчас это доминирование уже не такое ярко выраженное, как 10-15 лет назад
* Бензин Atum-95 Euro 6 появился на заправках «Башнефти» в начале апреля 2018 года.