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Цены на бензин в Уфе выросли в 3,5 раза больше, чем на все остальное
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Цены на бензин в Уфе выросли в 3,5 раза больше, чем на все остальное

Сегодня, 13:16ЭкономикаМарат ГареевФото: pixabay.com
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