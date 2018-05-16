Цены на бензин в Уфе выросли в 3,5 раза больше, чем на все остальное

Опытные уфимские водители такого не припомнят давно: цены на бензин на уфимских заправках буквально скачут. Причем, так часто, что автовладельцы не успевают их запоминать.

Например, на «зеленых» заправках «Башнефти» цены с начала года менялись как минимум пять раз. И каждый раз в сторону увеличения.

Ценовой галоп на АЗС – это не только наше явление. В соседнем Татарстане цены меняются так же часто. Как сообщает, издание Бизнес Online, АЗС в соседней республике как минимум дважды за месяц поднимали цены, в итоге они выросли на 0,8 – 1,6 рубля.

Цены на заправках «Башнефти» с начала года выросли на 1,20 рубля. На сегодняшний день цены на бензины следующие (вторая цена – перед первым повышением в этом году):

Дизельное топливо 41.80 (40.60 +1,20 или +2,96%);

Atum АИ-95 Euro 6* 41.50 (40.30 +1,20 или +2,98%);

АИ-92 38.80 (37.60 +1,20 или +3,19%);

Atum-92 39.40 (38.20 +1,20 или +3,14%).

Другая компания, «Лукойл», также периодически повышает цены. Сегодняшние цены на АЗС «Лукойл» выглядят следующим образом:

Дизельное топливо - 43,40;

Экто 92 - 40,05;

Евро 95 - 43,10;

Евро 95 - 43,50.

Башкортостанстат на днях опубликовал данные о том, что и на сколько подорожало в республике в апреле и вообще с начала года. Общая инфляция в республике за первые четыре месяца 2018 года (апрель к декабрю) составила 0,9%.

Продовольственные товары при этом в среднем увеличились в цене на 1,8%, непродовольственные товары – на 0,4%, услуги – так же на 0,4%.

По России в среднем ценники изменились на +1,2%, продовольствие – на +1,8%, непродовольственные товары изменились на +1,0%, услуги подорожали на 0,6%.

Выходит, что темпы роста цен на бензин в Башкирии опережают темпы роста на цены на другие товары и услуги в несколько раз – от 3,3 до 3,5 раз.

Источник, знакомый с ситуацией объяснил, почему так происходит. Большинство операторов розничного рынка работает либо на грани себестоимости, либо даже в убыток. Это происходит ввиду постоянного роста акцизов и других платежей, которые, главным образом, и влияют на конечную розничную цену в колонке. Рост акцизов и платежей происходит в связи с необходимостью пополнения бюджета страны.

Операторы, продающие бензины на АЗС вынуждены соответственно поднимать цены, чтобы не разориться. В этой связи эксперты в области нефтегазовых рынков даже не берутся прогнозировать возможные будущие изменения цен на бензины. Более того, эксперты не исключают и такого развития событий, когда на российских заправках бензинов будет вовсе не хватать: операторам сейчас выгоднее реализовывать топливо на экспорт, чем на внутреннем рынке.

Некоторые эксперты ожидают повышения средней розничной цены на бензин в этом году до 47-50 рублей за литр.

Справедливости ради надо отметить, что компания «Башнефть» содержит массу так называемых социальных АЗС в сельских районах республики, то есть, убыточных. Они в принципе с точки зрения коммерческой выгоды не интересны ни «Башнефти», ни другим крупным игрокам розничного рынка. Но, тем не менее, компания субсидирует их работу с тем, чтобы у сельчан была возможность заправляться там, где они живут, а не ездить для этого на дальние расстояния. По словам информированного собеседника, это определённая «плата» за историческое доминирование на рынке, хотя сейчас это доминирование уже не такое ярко выраженное, как 10-15 лет назад