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Цены на бензин

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2024
Цены на бензин взлетели в Уфе
2 декабря, 04:40
Цены на бензин в Башкирии выросли на 2,8%
5 августа, 09:06
В Башкирии подняли цену на проезд
3 июня, 12:04
«Не интересует»: как в Уфе отреагировали на повышение стоимости проезда на автобусах
23 мая, 06:44
Известно, как изменилась стоимость автомобилей в Башкирии с начала года
Цены на авто от отечественного и зарубежного производителя подсчитали в Росстате.
6 мая, 05:39
В Башкирии за неделю выросли цены на бензин
19 апреля, 04:52
Атаки Украины взвинтили цены на бензин в России
2 апреля, 18:00
2023
В Башкирии понизились цены на бензин
Цены изменились незначительно.
27 ноября 2023, 07:37
В Уфе подорожает проезд на общественном транспорте
Повышение стоимости проезда прокомментировал перевозчик
20 сентября 2023, 13:25
В 11-й раз: цены на бензин в Уфе побили новый рекорд
Цены на бензин на автозаправках вновь поднялись, уже в 11-й раз этим летом
29 августа 2023, 07:35
2021
«Лукойл» поднял цены на автомобильное топливо в Башкирии
В Башкирии цены на бензин на АЗС «Лукойла» выросли не первый раз за месяц.
27 июня 2021, 09:43
В Башкирии вновь подорожал бензин
В Башкирии повышение цен на бензин составило в среднем 30 копеек.
14 марта 2021, 04:59
Уфимец предложил властям Башкирии снизить цены на бензин из-за закрытия путепровода
14 января 2021, 08:43
2020
В Башкирии зафиксирован рост стоимости бензина
13 июля 2020, 06:22
«Башнефть» подняла цены на бензин в регионе
7 июля 2020, 08:06
В Башкирии снова резко подскочила стоимость бензина
18 июня 2020, 07:34
2019
В Башкирии выросли цены на бензин
23 декабря 2019, 05:17
На одну зарплату житель Башкирии может купить 708 литров бензина
Составлен рейтинг регионов по доступности топлива.
21 августа 2019, 04:29
Владимир Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин и дизтопливо
2 августа 2019, 06:19
«Лукойл» в Уфе поднял цены на бензин второй раз за месяц
Цены выросли на все виды топлива, сообщают СМИ.
28 июля 2019, 05:39

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