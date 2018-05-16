На заправках «Башнефть» цены на бензин выросли второй раз за неделю

Сегодня с утра на уфимских «зеленых» заправках «Башнефти» можно наблюдать новые повышенные цены на топливо. Показания ценников вновь увеличились на 30-60 копеек за литр.

Начиная с начала месяца это уже третье повышение цен: первый раз цены увеличились в начале мая, второй раз они снова «подросли» ближе к середине последнего месяца весны. То есть, с последнего повышения прошло менее календарной недели.

С начала года это уже как минимум пятое повышение цен: два предыдущих случились в начале апреля и в конце апреля.

Сегодня цены на бензин выглядят следующим образом (в скобках предыдущая цена до повышения):

Дизельное топливо - 41,80 (41.50 +30 копеек);

Atum АИ-95 Euro 6 - 41,50 (41.20 +30 копеек);

АИ-92 38,80 - (38.50 +30 копеек);