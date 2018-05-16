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На заправках «Башнефть» цены на бензин выросли второй раз за неделю
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На заправках «Башнефть» цены на бензин выросли второй раз за неделю

Сегодня, 10:24ЭкономикаМарат ГареевФото: Марат Гареев/ mkset.ru
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