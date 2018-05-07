На АЗС «Башнефти» отмечено подорожание бензина

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Все топливо стало на 30 копеек дороже.
Бдительные уфимские автовладельцы обратили внимание: на зеленых заправках «Башнефти» снова появились новые ценники на бензин. Цены снова изменились в сторону увеличения. И снова, кстати, на 30 копеек. С момента предыдущего повышения цен – последняя декада апреля – прошло меньше двух недель.
Свежие цены на бензин сегодня выглядят так (в скобках прежняя цена + изменение):
Дизельное топливо - 41.20 руб (40.90 + 30 копеек);
АИ-95 - 40.90 руб (40.60 + 30 копеек);
АИ-92 - 38.20 руб (37.90 + 30 копеек);
Atum-92 - 38.80 руб (38.50 + 30 копеек).
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Фото: Марат Гареев, mkset.ru
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