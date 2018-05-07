На АЗС «Башнефти» отмечено подорожание бензина

Бдительные уфимские автовладельцы обратили внимание: на зеленых заправках «Башнефти» снова появились новые ценники на бензин. Цены снова изменились в сторону увеличения. И снова, кстати, на 30 копеек. С момента предыдущего повышения цен – последняя декада апреля – прошло меньше двух недель.