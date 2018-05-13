На АЗС «Башнефти» снова подорожал бензин

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Топливо стало дороже еще на 30 копеек.
Как мы сообщали ранее, бензин в АЗС «Башнефти» подорожал на 30 копеек. После этого прошло чуть менее недели и снова отмечено дорожание бензина. На этот раз тоже на 30 копеек и только на дизельное топливо и АИ-92.
Цены на бензин теперь выглядит так:
Дизельное топливо - 41,50 рублей (41,20 +30 копеек)
АИ-95 - 40.90 руб
АИ-92 – 38.50 рублей (38,20+30 копеек)
Atum-92 - 38.80 руб
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