На АЗС «Лукойл» в Уфе тоже подняли цены на бензин

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Топливо стало дороже на 30 копеек.
Уфимские водители обратили внимание: цены на красных заправках «Лукойла» тоже изменились в сторону увеличения. Теперь цена на бензин следующая:
АИ-92 «Экто» - 39,45 руб;
АИ-95 «Экто» - 42,60 руб;
АИ-100 «Экто» - 49,10 руб;
Дизельное топливо - 41,50 руб.
Напомним, что в эти выходные были замечены новые увеличенные ценники на зеленых заправках «Башнефти». Цены выросли на 30 копеек на АИ-92, АИ-95 и дизтопливо.
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