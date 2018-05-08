На АЗС «Лукойл» в Уфе тоже подняли цены на бензин

Уфимские водители обратили внимание: цены на красных заправках «Лукойла» тоже изменились в сторону увеличения. Теперь цена на бензин следующая:

Напомним, что в эти выходные были замечены новые увеличенные ценники на зеленых заправках «Башнефти». Цены выросли на 30 копеек на АИ-92, АИ-95 и дизтопливо.