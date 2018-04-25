На АЗС «Башнефть» снова поднялись цены на топливо

Сегодня, 25 апреля, подорожал бензин и дизельное топливо на заправках «Башнефти».

На заправках цены на бензин поднялись на 30 копеек. Сейчас стоимость литра дизельного топлива составляет 40,90 рублей. Бензин АИ-95 обойдется водителям в 40,60 рублей за литр, АИ-92 37,90 рубля, а Atum 92 в 38,50 рублей.