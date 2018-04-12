Бензин «Евро 6» в Башкирии: технологично, полезно, экологично

С недавнего времени на заправках «Башнефти» автомобилисты могут заправлять автомобили новым топливом АИ-95 Евро 6 и ATUM- 95 Евро-6. Между прочим, Уфа стала первым городом в России где опробуется новый, улучшенный бензин. Почему именно уфимским автомобилистам выпало право первыми начать заправляться более современным, технологичным и экологичным топливом, в чем отличие нового бензина от предыдущего поколения Евро-5 – все это в нашем материале.

Башкирия – наиболее оптимальный регион для начала выпуска нового топлива

- Начать производство бензина «Евро-6» мы решили с Башкирии, так как в республике сочетаются два фактора, необходимых для старта проекта - высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти», который выпускает около 10% всех автомобильных бензинов в России, и разветвлённая сеть АЗС, – пояснил Александр Романов, вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии ПАО АНК «Башнефть».

Производство высокооктановых бензинов – это очень сложный технологический процесс, требующий соответствующую подготовленность оборудования и возможность выпуска целого ряда компонентов и их консолидации сразу с нескольких производств.

Например, для получения бензина «Евро-6» нужны следующие сложные нефтехимические компоненты: бензин каталитического риформинга, изомеризат, фракции изобутановая и изопентановая, алкилат, бензины каталитического крекинга, метил-трет-бутиловый эфир и другие. Поэтому понятно, почему выбор «Роснефти» пал на заводы «Башнефти», которые имеют много установок вторичной переработки и при этом объединены, по сути, в единый производственный комплекс.

– Топливо Евро-6 – это высокотехнологичный продукт, результат научных разработок специалистов компании «Роснефть». Единый НПЗ «Башнефти», который включает три технологически взаимосвязанные производственные площадки - УНПЗ, Новойл и Уфанефтехим – является ключевым производителем автобензина и высокооктановых компонентов в периметре «Роснефти». Поэтому компания доверила нам начать выпуск нового бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками,–говорит Илья Глухов, главный инженер Единого НПЗ ПАО АНК «Башнефть».

Новое топливо – новый этап технологического развития

Среди преимуществ бензина «Евро 6» – улучшенные эксплуатационные качества, которые безусловно оценят автомобилисты. В частности, применение нового топлива позволяет достичь снижения количества отложений на впускных клапанах (до 12,5%) и количества нагара в камере сгорания (до 12,7%).

Эти улучшения не декларативны, они подтверждены на практике в результате испытаний, проведенных Всероссийским научно-исследовательским институтом по переработке нефти квалификационных и стендовых.

Требования к качеству, рецептура и технология производства бензинов «Евро-6» была разработана специалистами Департамента нефтепереработки, ведущих технологов НПЗ с привлечением научных сотрудников Корпоративного научного комплекса «Роснефти». Сам факт реализации данного проекта, еще вчера казавшегося футуристичным, говорит о новом технологическом прорыве нефтяной компании и укреплении ее лидерских позиций в отрасли.

Уфимские профессионалы, непосредственно занимающиеся ремонтами двигателей автомобилей, уже по достоинству оценили преимущества нового топлива.

- Мы ознакомились с результатами исследования бензина «Евро 6» и результаты нас впечатлили, тем более что они подтверждены испытаниями в профильном научном институте Этот бензин позволяет продлить ресурс двигателя, будет комфортно при езде и сохранит динамические характеристики автомобиля. Есть много скрытых факторов воздействия некачественного топлива – это отложение на клапанах, после чего автомобиль начинает работать с перебоями и в итоге приходит необходимость дорогостоящего ремонта. Поэтому чтобы продлить ресурс двигателя, нужно заливать только качественное топливо и бензин «Евро 6» в этом смысле является эталонным, – утверждает Ринат Кинязбаев, мастер автосервисного комплекса «Ак Мастер».

Евро-6: передовые технологии для экологической безопасности

Выдающиеся экологические параметры нового топлива должны оценить не только те, кто передвигается на автомобилях, но и все жители республики. И здесь действительно есть, что сказать и есть, чем похвалиться.

«Роснефть» уделяет особое внимание защите экологии, и производство бензина «Евро 6» – это весомый вклад в защиту окружающей среды.

Для производства Евро-6 ужесточены требования к содержанию серы, бензола, олефинов, ароматических углеводородов, смол, благодаря чему в результате его применения в двигателях снижается концентрация вредных веществ в выхлопных газах, в частности, по СО – до 9,5%.

Тема чистоты воздуха для республики была всегда актуальной. Так уж исторически сложилось, что у нас, во-первых, большая нагрузка от промышленных предприятий, во-вторых, очень большое количество автотранспорта.

Если в 70-х годах прошлого столетия доля автотранспортных выбросов составляла не более 13-15%, то сегодня эта доля уже 50%, а в таких городах, как Уфа – еще больше. Соответственно, от того, какое топливо попадает в баки автомобилей, и от химического состава автомобильных выхлопов все в большей мере зависит чистота воздуха.

- Старт выпуска высокооктанового бензина Евро 6 – это, конечно, очень отрадно для нас. По целому ряду показателей этот бензин будет лучше, чем предыдущий класс, в том числе по удельному весу бензола, смол, серы, индукционному показателю. Появление нового экологичного топлива, безусловно, положительно отразится на качестве воздуха нашей республики, – говорит Илдар Хадыев, министр экологии и природопользования Башкортостана.