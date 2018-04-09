На заправках «Башнефти» снова подорожал бензин
Сегодня, 15:23ЭкономикаМарат ГареевФото: Разиф Абдуллин/ mkset.ru
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Изменения не коснулись только 95-го.
Наблюдательные уфимские автомобилисты заметили: цены на «зеленых» заправках немного подросли. Теперь топливо стоит:
АИ-95: 40.30 рублей (+0 копеек);
АИ-92 «АТУМ»: 38.20 рублей (+30 копеек);
АИ-92: 37.60 рублей (+30 копеек);
ДТ: 40.60 рублей (+20 копеек).
Предыдущее повышение цен наблюдалось в конце минувшего 2017 года.
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