В Башкирии родилась девочка с очень красивым и редким именем

Согласно одной версии, оно связано с древнееврейским корнем и переводится как «мой Бог — Господь». Первоначально это имя использовалось как символ почитания и преданности вере. В другой интерпретации имя считается греческим и в переводе с греческого означает «солнечный». Это толкование связано с концепцией о мощи и облике человека, который «освещает» своё окружение своим светом.