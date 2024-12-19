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Posted 19 декабря, 05:55

Published 19 декабря, 05:55

Modified 19 декабря, 07:44

Updated 19 декабря, 07:44

В Башкирии родилась девочка с очень красивым и редким именем

В Башкирии родилась девочка с очень красивым и редким именем

19 декабря 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney.
Счастливые молодые родители выбором имени для своей крохи могли определить всю ее судьбу.
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Молодые родители из Башкирии продолжают напряженный заочный турнир креативности. Так, по данным портала ЗАГС к четвергу, 19 декабря, в Башкортостане с начала 2024 года появились дети с интересными значениями имен: орк, дерево, госпожа, водопад. Есть даже один тезка турецкого султана, героя восточного кинематографа.

Но, кажется, победа в турнире за родителями малышки по имени Элия. Девочка, если перевести ее удивительно звучное и редкое имя с библейского иврита — мой Бог.

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Имя Элия имеет несколько возможных объяснений своего происхождения и смысла.

Согласно одной версии, оно связано с древнееврейским корнем и переводится как «мой Бог — Господь». Первоначально это имя использовалось как символ почитания и преданности вере. В другой интерпретации имя считается греческим и в переводе с греческого означает «солнечный». Это толкование связано с концепцией о мощи и облике человека, который «освещает» своё окружение своим светом.

Кроме того, есть мнение, что Элия происходит от имени Элиана, которое переводится с греческого как «солнечная» или «дочь солнца».

Важно учесть, что все интерпретации имён не обладают научной основой и относятся к сфере лженауки.

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Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии расширяют программу поддержки материнства.

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