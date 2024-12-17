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Юлия Литвиненко

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16 декабря
Орк из World of Warcraft родился в Башкирии
Родители младенца выбрали для ребёнка очень редкое имя, сообщается на портале ЗАГС РФ во вторник, 17 декабря.
16 декабря, 21:15
13 декабря
Без мам-пап, дипломов и опыта: топ вакансий в Уфе для тех, кто ничего не умеет
Как ни дня не проучиться на пятерки в школе и не просидеть за партой в вузе и стать вполне средним представителем среднего класса в Уфе — лайфхаки от Mkset.
13 декабря, 23:45
Многодетная семья сгорела в Башкирии
Пламя объяло частный дом — двое погибли, двое в больнице, еще один чудом не пострадал, сообщает утром в субботу, 14 декабря пресс-служба МЧС РБ.
13 декабря, 22:43
В Уфе вводят очереди на такси
Если нужно уехать быстро — придется платить больше, если хотите сэкономить на такси — придется встать в очередь, следует из релиза «Яндекс Go».
13 декабря, 21:57
31 декабря будет выходным в качестве исключения
Полемика вокруг вопроса «Работать или нет 31 декабря» идёт не первый год — точку в обсуждении поставили депутаты Госдумы России.
13 декабря, 10:47
Курорт для богатых в Башкирии: «Просто оборзели. Платить придётся абсолютно за всё!»
Известие о том, что башкирский курорт Абзаково попал в список тайных отличных мест для зимнего отдыха в России, заинтересовало почти 50 000 читателей Mkset. Корреспонденты решили узнать о нём всю правду.
13 декабря, 06:21
Тест «со звёздочкой»: Уфа, ты просто космос
Столица Башкирии, как и глубины космоса, таит в себе немало загадок: сможете ли Вы правильно ответить на вопросы об известных всем горожанам фактах?
13 декабря, 05:45
Двойник звезды кино появился в Башкирии
Счастливые новоиспеченные мама и папа назвали малыша крайне редким именем, указано в данных системы ЗАГС РФ в пятницу, 13 декабря.
13 декабря, 04:03
12 декабря
Звонок Путину спас жителя Башкирии
Пожилой мужчина пожаловался на текущую крышу — вопрос сразу же начали решать, сообщил в эфире «Первого канала» волонтер «Прямой линии» Александр в четверг, 12 декабря.
12 декабря, 18:23
10 декабря
Уникальная госпожа появилась в Башкирии
Родители выбрали для своей дочери крайне редкое для региона имя, сообщается во вторник, 10 декабря, на портале ЗАГС России.
10 декабря, 12:48
Салат «Оливье» продают за ₽83`800 в Уфе
Стоимость классического новогоднего угощения в канун праздника поражает даже состоятельных гурманов.
10 декабря, 04:30
9 декабря
Самолет из Таиланда в Уфу подал сигнал бедствия
Причина неполадок на борту туристического рейса пока остается загадкой — авиалайнер сел в Башкирии спустя два часа от запланированного времени прибытия в понедельник, 9 декабря.
9 декабря, 19:30
Уфимцам назвали симптомы «тихого убийцы»
Эксперты Республиканского госпиталя для ветеранов войн в Уфе обозначили основные признаки хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
9 декабря, 09:23
Не «Оливье» единым: топ-5 красивых и вкусных салатов на Новый год за 15 минут
Праздничное меню на Новый год без лишних затрат и головной боли — готовим интересные салаты вместо «Оливье» и «Селёдки под шубой» и получаем восторженные отзывы гостей и мольбы поделиться рецептом.
9 декабря, 04:17
6 декабря
Новогодние лайфхаки по-уфимски: как отпраздновать и не разориться
Рост цен на праздничные и будничные продукты в магазинах не прибавляет новогоднего настроения — в среднем стоимость покупки подросла на 60%. Ищем пути рациональной экономии без ущерба качеству и насыщенности главного ужина года.
6 декабря, 19:28
Ёлки по городу мчатся: тест для знатоков Уфы
Как и в вопросе снежинок, в мире нет ни одной ёлки-близняшки. Но иногда лесные и искусственные красавицы украшены настолько похоже, что их почти не отличить друг от друга. Сможете ли Вы найти среди пушистых ёлочек те, что украсили Уфу?
6 декабря, 14:55
И Путину жить можно: топ фешенебельных квартир Уфы в фото и ценах
Пока цены на новостройки с голыми стенами пробивают все психологические пороги, в Уфе растет рынок и вторичного жилья, в том числе — премиум-сегмент.
6 декабря, 12:31
Мальчик-дерево родился в Башкирии
Счастливые молодые родители проявляют небывалую фантазию при выборе имён для младенцев, гласят данные портала ЗАГС России в пятницу, 6 декабря.
6 декабря, 10:43
Ёлочные базары откроют в Уфе 15 декабря
Городские власти назвали сроки работы тематических хвойных ярмарок в столице Башкирии зимой 2024 года, они сообщены мэрией в пятницу, 6 декабря.
6 декабря, 09:19
Жестокая прогулка с детьми попала на видео в Уфе
Мужчина решил применить крайне агрессивную технику общения с детьми и пинал малыша по дороге, сообщают очевидцы жестокости в соцсетях.
6 декабря, 09:03

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