Юлия Литвиненко

Без мам-пап, дипломов и опыта: топ вакансий в Уфе для тех, кто ничего не умеет

Как ни дня не проучиться на пятерки в школе и не просидеть за партой в вузе и стать вполне средним представителем среднего класса в Уфе — лайфхаки от Mkset.