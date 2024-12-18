В Башкирии расширяют программу поддержки будущих мам

— C помощью специальной цифровой платформы беременные женщины будут круглосуточно находиться под дистанционным наблюдением. Для этого мы используем специальные умные медицинские изделия: фетальные мониторы для контроля за сердцебиением плода, а также тонометры и глюкометры. Результаты измерений поступают на платформу «Персональные медицинские помощники», а уже оттуда — в медицинские системы, где врачи могут следить за состоянием женщины и плода на разных этапах беременности. Такой контроль состояния будущей мамы и ее ребенка позволит выявлять и своевременно предупреждать развитие осложнений беременности, — рассказал Сергей Лежнин, генеральный директор медтех-холдинга «Доктис».