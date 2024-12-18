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Posted 18 декабря, 09:26

Published 18 декабря, 09:26

Modified 18 декабря, 09:28

Updated 18 декабря, 09:28

В Башкирии расширяют программу поддержки будущих мам

В Башкирии расширяют программу поддержки будущих мам

18 декабря 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney.
К бесплатной программе ВТБ по поддержке здоровья будущих мам и детей начали подключаться не только частные, но и государственные медицинские учреждения: расширились условия экспериментального правового режима «Персональные медицинские помощники».

Цель проекта — обеспечить беременных женщин помощью высококвалифицированных врачей во всех регионах России, повысить доступность качественной медицины и, в конечном итоге, способствовать росту рождаемости в стране.

Проект стартовал в марте 2023 года и проводился на первом этапе только в частных клиниках. Теперь государственные клиники семи регионов России, в том числе и Республики Башкортостан, смогут присоединиться к программе. Среди участников проекта Республиканский клинический перинатальный центр, Клиническая городская больница №13 Уфы, городская больница Салавата, Ишимбайская ЦРБ, женская консультация уфимской Поликлиники №50, женские консультации и роддома Городской больницы №1 Октябрьского и Городской больницы №1 Стерлитамака.

— Подключение государственных медицинских учреждений значительно повысит доступность медицинской помощи для будущих мам и их малышей. Благодаря новейшим технологиям врачи смогут следить за течением беременности пациенток и вовремя выявлять и лечить возможные осложнения, — отметил Виталий Лисицкий, руководитель направления «Государственные услуги» ВТБ.

 — C помощью специальной цифровой платформы беременные женщины будут круглосуточно находиться под дистанционным наблюдением. Для этого мы используем специальные умные медицинские изделия: фетальные мониторы для контроля за сердцебиением плода, а также тонометры и глюкометры. Результаты измерений поступают на платформу «Персональные медицинские помощники», а уже оттуда — в медицинские системы, где врачи могут следить за состоянием женщины и плода на разных этапах беременности. Такой контроль состояния будущей мамы и ее ребенка позволит выявлять и своевременно предупреждать развитие осложнений беременности, — рассказал Сергей Лежнин, генеральный директор медтех-холдинга «Доктис».

 — Наша основная цель — предоставить бесплатную квалифицированную медицинскую помощь беременным женщинам, живущим даже в самых удаленных уголках страны. Дистанционное наблюдение поможет не только минимизировать количество визитов к врачу, но и своевременно выявить заболевание и назначить будущей маме необходимое лечение. Это крайне важно для поддержки материнства, повышения рождаемости и улучшения качества медицинского обслуживания в целом», — рассказала Елена Мухтиярова, вице-президент — директор по развитию государственных информационных систем и сервисов в здравоохранении «Ростелекома».

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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