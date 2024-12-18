Новогодняя ночь стоит ₽100`000 в Уфе

С приближением новогодних праздников многие начинают задумываться о том, как провести эту волшебную ночь. Одним из популярных вариантов становится аренда жилья, и Уфа не исключение. В сервисах по бронированию жилья можно найти множество предложений для тех, кто хочет отпраздновать Новый год на природе, но с комфортом. Всё, как прописывает датский стиль хюгге.