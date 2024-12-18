mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 12:22

Published 18 декабря, 12:22

Modified 18 декабря, 12:54

Updated 18 декабря, 12:54

Новогодняя ночь стоит ₽100`000 в Уфе

Новогодняя ночь стоит ₽100`000 в Уфе

18 декабря 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney.
Планируете встретить Новый год в стиле хюгге? В Уфе это обойдётся вам в кругленькую сумму, сообщают в среду, 18 декабря, аналитики сервиса «Авито».

С приближением новогодних праздников многие начинают задумываться о том, как провести эту волшебную ночь. Одним из популярных вариантов становится аренда жилья, и Уфа не исключение. В сервисах по бронированию жилья можно найти множество предложений для тех, кто хочет отпраздновать Новый год на природе, но с комфортом. Всё, как прописывает датский стиль хюгге.

Наиболее дорогим вариантом является пятикомнатный дом «Рахат Ранчо», стоимость которого составляет минимум 100 тысяч рублей за сутки. Как заявляется в описании объявления, здесь есть банный чан, ортопедические кровати и даже сауна. А четыре спальни с ортопедическими матрасами обеспечат хороший сон после весёлых гуляний.

Фото: Скриншот Авито

Если рассмотреть что-то более доступное, то сервисы предлагают двухкомнатный домик в стиле «А-Фрэйм». За 50 тысяч рублей в сутки предлагают уютный дом с меньшим количеством спальных мест, но также с баней и мангальной зоной.

Фото: Скриншот Авито

Для любителей экономии, предлагается загородный дом с четырьмя комнатами за 30 тысяч рублей в праздники. В описание указано что дом находится на берегу реки Уфа и украшен к празднованию Нового года. Однако стоит учесть, что здесь нет своей бани; постояльцам придётся своими силами дойти до ближайшего банного комплекса.

Фото: Скриншот Авито

Хюгге представляет собой философию жизни, способствующую вдохновению, уюту и счастью. Это понятие имеет датские корни и сложно адаптируется в других языках.

Вот некоторые важные аспекты философии хюгге:

  • Доброжелательные отношения с людьми. Основным элементом является время, проведённое с близкими и друзьями.
  • Уютное жилище. Это не только порядок и чистота, но и такие элементы, как мягкие пледы, свечи, пушистые ковры, которые создают атмосферу комфорта, безопасности и душевной теплоты.
  • Время, проведённое с окружающими. Это может быть пикник на свежем воздухе, поход в кино, настольные игры или просто чашка горячего чая в компании.
  • Вкусная еда. Приготовление и совместное наслаждение вкусной пищей имеет большое значение в хюгге. Здесь важно не столько качество еды, сколько сам процесс готовки и общение за столом.

Основная цель хюгге — создать атмосферу уюта и счастья в настоящем моменте.

Как ранее сообщал Mkset, на фоне растущего интереса к малым городам, уфимцы готовятся покинуть родной город в поисках новогодних приключений.

Уфа опустеет в новогодние каникулы
Узнать подробнее
Читайте также:
Как не спутать депрессию с плохим настроением — советы врача из УфыЭвакуация автомобилей в Башкирии обойдется в копеечкуВ Уфе пропал тайный миллионер
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Праздники#Туймазы#Кумертау#Отдых на природе#Белебей#Мелеуз#Янаул#Баня#Базы отдыха#Сауна#Уединенный отдых#Аренда жилья#Где встретить Новый год#Бюджетный отдых#Экономия#Цены на отдых#Зимний отдых#Как одеться на Новый год#Новогодняя ночь#Отпраздновать Новый год#Загородный дом#Банное комплекс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика