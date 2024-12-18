Новогодняя ночь стоит ₽100`000 в Уфе

Posted 18 декабря, 12:22
Published 18 декабря, 12:22
Modified 18 декабря, 12:54
Updated 18 декабря, 12:54
С приближением новогодних праздников многие начинают задумываться о том, как провести эту волшебную ночь. Одним из популярных вариантов становится аренда жилья, и Уфа не исключение. В сервисах по бронированию жилья можно найти множество предложений для тех, кто хочет отпраздновать Новый год на природе, но с комфортом. Всё, как прописывает датский стиль хюгге.
Наиболее дорогим вариантом является пятикомнатный дом «Рахат Ранчо», стоимость которого составляет минимум 100 тысяч рублей за сутки. Как заявляется в описании объявления, здесь есть банный чан, ортопедические кровати и даже сауна. А четыре спальни с ортопедическими матрасами обеспечат хороший сон после весёлых гуляний.
Если рассмотреть что-то более доступное, то сервисы предлагают двухкомнатный домик в стиле «А-Фрэйм». За 50 тысяч рублей в сутки предлагают уютный дом с меньшим количеством спальных мест, но также с баней и мангальной зоной.
Для любителей экономии, предлагается загородный дом с четырьмя комнатами за 30 тысяч рублей в праздники. В описание указано что дом находится на берегу реки Уфа и украшен к празднованию Нового года. Однако стоит учесть, что здесь нет своей бани; постояльцам придётся своими силами дойти до ближайшего банного комплекса.
Хюгге представляет собой философию жизни, способствующую вдохновению, уюту и счастью. Это понятие имеет датские корни и сложно адаптируется в других языках.
Вот некоторые важные аспекты философии хюгге:
Основная цель хюгге — создать атмосферу уюта и счастья в настоящем моменте.
Как ранее сообщал Mkset, на фоне растущего интереса к малым городам, уфимцы готовятся покинуть родной город в поисках новогодних приключений.