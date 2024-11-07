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Девочка

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2024
В Уфе ребёнок едва не выпал с шестого этажа
7 ноября, 15:41
Суд оценил нюдсы студентки в шесть лет колонии
23 октября, 10:43
Игравшую в прятки малышку нашли спасатели
22 октября, 07:15
Двое малышей пострадали в аварии в Уфе
12 октября, 09:05
Иномарка сбила девочку на самокате в Уфе
20 сентября, 05:43
Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Уфе
27 августа, 18:06
Тело ребенка нашли в реке в Башкирии
Труп школьницы по завершении поисков передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
24 июля, 13:15
Уфимцы собрали ₽90 000 за сутки на реабилитацию девочки
Жители дома в Уфе проявили невероятную солидарность и за сутки собрали солидную сумму на лечение и реабилитацию соседки, сообщают в соцсетях.
24 июля, 08:57
Известны подробности о состоянии 6-летней девочки, выпавшей из окна в Уфе
23 июля, 16:53
«Жигули» раздавили ноги ребенку в Башкирии
16 июля, 11:27
Девочка на велосипеде погибла в Башкирии
30 мая, 17:33
2023
Девочка из Уфы покусала мать и угрожала наложить на себя руки из-за обычной просьбы
Стали известны подробности инцидента
7 сентября 2023, 09:17
2017
Смерть Яны Перчаткиной: задержанный признался в изнасиловании и убийстве
38-летний мужчина изнасиловал и убил 9-летнюю девочку в Белорецке.
2 июня 2017, 12:23

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