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Материнство

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2024
ЭКО в Уфе: как без проблем стать матерью
22 ноября, 09:19
Видео. Заносчивая уфимка стала героиней шоу «Беременна в 16»
8 октября, 13:33
Запрет абортов предложили в Башкирии
15 августа, 09:03
2023
Большинство женщин в Башкирии становятся матерями после 25 лет: узнали почему
Об этом свидетельствуют данные Башстата.
26 ноября 2023, 06:58
В Уфе коляска с ребенком скатилась на проезжую часть, пока мама отвлеклась на телефон
4 октября 2023, 04:02
Некоторым матерям Башкирии выплатят по 50 тысяч рублей
19 сентября 2023, 13:06

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