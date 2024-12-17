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Posted 16 декабря, 21:15

Published 16 декабря, 21:15

Modified 16 декабря, 21:17

Updated 16 декабря, 21:17

Орк из World of Warcraft родился в Башкирии

Орк из World of Warcraft родился в Башкирии

16 декабря 2024, 21:15
Фото: https://vk.com/wall-58312512_156550
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Родители младенца выбрали для ребёнка очень редкое имя, сообщается на портале ЗАГС РФ во вторник, 17 декабря.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии ребенка назвали в честь героя турецкого сериала. Теперь креативность счастливых молодых мам и пап в Башкортостана взяла новую высоту. Новорожденного назвали в честь персонажа популярной виртуальной игры World of Warcraft (12+).

Мальчика родители нарекли Данат. В переводе с тюркского имя значит — «славное имя». Но самый известный в мире Данат — герой ролевой онлайн-игры. Персонаж — войн, наёмник и орк. Вероятно, родители прочат наследнику славу великого завоевателя.

Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии родились мальчик-водопад и девочка-госпожа. Родители все чаще выбирают для потомства сверхкреативные имена.

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