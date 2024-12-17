Орк из World of Warcraft родился в Башкирии

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии ребенка назвали в честь героя турецкого сериала. Теперь креативность счастливых молодых мам и пап в Башкортостана взяла новую высоту. Новорожденного назвали в честь персонажа популярной виртуальной игры World of Warcraft (12+).