Орк из World of Warcraft родился в Башкирии

Posted 16 декабря, 21:15
Published 16 декабря, 21:15
Modified 16 декабря, 21:17
Updated 16 декабря, 21:17
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии ребенка назвали в честь героя турецкого сериала. Теперь креативность счастливых молодых мам и пап в Башкортостана взяла новую высоту. Новорожденного назвали в честь персонажа популярной виртуальной игры World of Warcraft (12+).
Мальчика родители нарекли Данат. В переводе с тюркского имя значит — «славное имя». Но самый известный в мире Данат — герой ролевой онлайн-игры. Персонаж — войн, наёмник и орк. Вероятно, родители прочат наследнику славу великого завоевателя.
Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии родились мальчик-водопад и девочка-госпожа. Родители все чаще выбирают для потомства сверхкреативные имена.