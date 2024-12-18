Как не спутать депрессию с плохим настроением — советы врача из Уфы

Однако депрессия — это более серьезное и стойкое состояние. Она затрагивает все сферы жизни человека: эмоциональную, физическую и психическую. По словам Арслановой, симптомы депрессии могут включать постоянное чувство безнадежности, утрату интереса к занятиям, которые раньше приносили радость, проблемы с концентрацией внимания и даже физические проявления — нарушения сна или аппетита.