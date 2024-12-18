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Posted 18 декабря, 11:09

Published 18 декабря, 11:09

Modified 18 декабря, 11:15

Updated 18 декабря, 11:15

Уфимцам назвали отличия депрессии от плохого настроения

Как не спутать депрессию с плохим настроением — советы врача из Уфы

18 декабря 2024, 11:09
Фото: 1MI.

Уфимцам назвали отличия депрессии от плохого настроения

В холодные месяцы многие из нас сталкиваются с хандрой, но как понять, когда это просто плохое настроение, а когда стоит задуматься о депрессии — рассказывает в среду, 18 декабря, заведующая ОМП поликлиники №50 Уфы Айгуль Арсланова.

Согласно словам врача в интервью «UfaTime», различия между плохим настроением и депрессией заключаются в нескольких ключевых аспектах. Плохое настроение — это временное состояние, которое может возникнуть из-за изменения погоды или сокращения светового дня.

— Оно часто сопровождается легкой усталостью и апатией, но такие чувства обычно проходят с улучшением обстановки или погодных условий. Например, после солнечного дня или приятной встречи с друзьями вы можете заметить, что ваше настроение значительно улучшилось, — считает специалист.
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Однако депрессия — это более серьезное и стойкое состояние. Она затрагивает все сферы жизни человека: эмоциональную, физическую и психическую. По словам Арслановой, симптомы депрессии могут включать постоянное чувство безнадежности, утрату интереса к занятиям, которые раньше приносили радость, проблемы с концентрацией внимания и даже физические проявления — нарушения сна или аппетита.

— Если вы замечаете у себя эти признаки на протяжении более двух недель, и они мешают вашей повседневной жизни, это может быть тревожным сигналом, — считает врач Айгуль Арсланова.

Врач подчеркивает, что если вы чувствуете себя подавленным долгое время или ваши привычные радости больше не приносят удовольствия, стоит обратиться за профессиональной помощью.

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Как ранее сообщал Mkset, врач из Уфы рассказала, как жить сегодняшним днём и не испытывать страха перед будущим.

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