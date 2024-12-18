Эвакуация автомобилей влетит в копеечку уфимцам

Например, жители Нефтекамска, Дюртюлей, Уфы и Бирска будут вынуждены раскошелиться больше остальных. В то время как владельцы автомобилей из Туймазов могут обойтись минимальной суммой — всего 277,65 рублей за эвакуацию.