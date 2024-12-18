Эвакуация автомобилей влетит в копеечку уфимцам

Posted 18 декабря, 10:18
Published 18 декабря, 10:18
Modified 18 декабря, 11:16
Updated 18 декабря, 11:16
Согласно свежей информации, опубликованной 11 декабря, стоимость эвакуации задержанных автомобилей (с учетом погрузочно-разгрузочных работ) варьируется от 277,65 до 2133,63 рублей. Эти расценки зависят от района и населенного пункта, что может удивить многих автовладельцев.
Например, жители Нефтекамска, Дюртюлей, Уфы и Бирска будут вынуждены раскошелиться больше остальных. В то время как владельцы автомобилей из Туймазов могут обойтись минимальной суммой — всего 277,65 рублей за эвакуацию.
Примерные расценки по городам региона:
Уфа — 2133,63 рублей.
Стерлитамак — 2007,62 рублей.
Нефтекамск — 2133,63 рублей.
Кумертау — 1815,40 рублей.
Белебей — 427,15 рублей.
Важно помнить, что автомобили могут быть эвакуированы за нарушение правил парковки: будь то стоянка на тротуаре или в местах с запрещающими знаками и разметкой.
Как ранее сообщал Mkset, с июля 2025 года жители Башкирии столкнутся с увеличением тарифов на электроэнергию.