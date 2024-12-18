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Posted 18 декабря, 10:18

Published 18 декабря, 10:18

Modified 18 декабря, 11:16

Updated 18 декабря, 11:16

В Башкирии опубликовали тарифы на эвакуацию автомобилей

Эвакуация автомобилей влетит в копеечку уфимцам

18 декабря 2024, 10:18
Фото: 1MI.

В Башкирии опубликовали тарифы на эвакуацию автомобилей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии опубликовало новые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках, сообщая в среду, 18 декабря, о значительных различиях в ценах по региону.

Согласно свежей информации, опубликованной 11 декабря, стоимость эвакуации задержанных автомобилей (с учетом погрузочно-разгрузочных работ) варьируется от 277,65 до 2133,63 рублей. Эти расценки зависят от района и населенного пункта, что может удивить многих автовладельцев.

Например, жители Нефтекамска, Дюртюлей, Уфы и Бирска будут вынуждены раскошелиться больше остальных. В то время как владельцы автомобилей из Туймазов могут обойтись минимальной суммой — всего 277,65 рублей за эвакуацию.

Примерные расценки по городам региона:

Уфа — 2133,63 рублей.

Стерлитамак — 2007,62 рублей.

Нефтекамск — 2133,63 рублей.

Кумертау — 1815,40 рублей.

Белебей — 427,15 рублей.

Важно помнить, что автомобили могут быть эвакуированы за нарушение правил парковки: будь то стоянка на тротуаре или в местах с запрещающими знаками и разметкой.

Как ранее сообщал Mkset, с июля 2025 года жители Башкирии столкнутся с увеличением тарифов на электроэнергию.

Башкирия готовится к росту тарифов на электроэнергию
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