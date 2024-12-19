Программа поддержки

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2024
В Башкирии родилась девочка с очень красивым и редким именем
19 декабря, 05:55
Уфимцам раздают по ₽60 000
24 августа, 06:28
2023
В бюджете Башкирии на 2024 год 2,8 млрд рублей заложено на поддержку участников СВО
Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.
19 декабря 2023, 07:57
Садоводам Башкирии выплатят специальное пособие
Такую новость озвучил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов. По его словам, это вынужденная мера.
27 августа 2023, 10:34

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