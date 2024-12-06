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Мальчик-дерево родился в Башкирии
6 декабря, 10:43
Разводов в Башкирии больше браков на 120%
Жители республики все неохотнее узаконивают свои отношения и всё чаще рвут брачные узы.
29 апреля, 08:02
2019
Это не мода, это жизнь: за девять месяцев в Башкирии 12 малышам дали имя Радий
30 июля 2019, 13:11
Супермодель Ирина Шейк рассказала, что назвала дочку в честь бабушки из Башкирии
13 июля 2019, 12:10
В одном из ЗАГСов Уфы назвали самые популярные и редкие имена детей
5 февраля 2019, 04:51
2018
Арья, Воислав, Района: какие имена дают детям в Башкирии
27 августа 2018, 12:33
2017
В Башкирии депутаты запретят родителям называть детей необычными именами
7 сентября 2017, 12:55

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