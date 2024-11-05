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Ноябрь
Разбить дорогу приказали в Уфе
5 ноября, 06:51
Антирейтинг школьного питания составили в Башкирии
4 ноября, 05:10
Ребёнок сгорел на глазах у отца в Башкортостане
3 ноября, 09:17
Октябрь
СФР: доставка пенсий и пособий в ноябре в Башкирии
29 октября, 14:12
Филиал Арктики, ворующие заведующие и избиение сына: чем знамениты детсады Уфы
25 октября, 19:00
В Башкирии дети осквернили Вечный Огонь — подробности инцидента
25 октября, 08:28
Дети-копилки обнаружены в Башкирии
24 октября, 11:34
Уфимские школьники внезапно уйдут на дистант
16 октября, 14:46
«Училкой-тираном» из Уфы займутся следователи
14 октября, 17:06
Более 20 тысяч детей больны в Башкирии
7 октября, 12:17
Дети гоняли на мотоциклах по Уфе
6 октября, 10:57
Юные вандалы испортили лицо города в Башкирии
3 октября, 10:09
Подарки учителям в Уфе стали дороже на 27%
1 октября, 16:30
Сентябрь
Теневые вейпы наводнили школы Уфы
28 сентября, 04:36
Марки и Софии все чаще рождаются в Башкирии
19 сентября, 15:03
Более 9000 детей внезапно заболели в Башкирии
19 сентября, 06:41
Интимная проблема вызвала скандал в башкирской школе
17 сентября, 10:54
Уфимский шофёр оставил сердце на Ангаре
17 сентября, 04:48
Писающие мальчики заставили задуматься о патриотизме башкирских чиновников
12 сентября, 16:20
Похороны вместо свадьбы устроили в Уфе
11 сентября, 07:20

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