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Posted 18 декабря, 03:52

Published 18 декабря, 03:52

Modified 18 декабря, 08:58

Updated 18 декабря, 08:58

Мандарины стоят ₽419 в Уфе

Мандарины стоят ₽419 в Уфе

18 декабря 2024, 03:52
Фото: mkset.ru.
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Аналитики сервиса «Чек Эксперт» сравнили стоимость и спрос на новогодние товары в России в первую декаду декабря 2023 и 2024 годов. Как показали данные продаж, россияне уже мало смотрят на цены, пытаясь поймать новогоднее настроение. Так, продажи шампанского выросли на 5%, спрос на мандарины поднялся на 7%, шоколадные конфеты продают чаще на 11%. Единственный новогодний символ — красная зернистая икра — выпала из тренда роста спроса. Ответ на это исключение — рост цены праздничного деликатеса на 36%. Из-за этого продажи красной икры упали на 17%.

Средняя стоимость килограмма красной зернистой икры в России в начале декабря 2024 года — ₽9 985, коробки шоколадных конфет — ₽611, бутылки игристого вина — ₽465. Самым доступным новогодним продуктом оказались мандарины — всего-то ₽258 за килограмм. Но и в сетке цитрусовых есть ложка дёгтя: цены на мандарины в России за год подросли на 22%.

Корреспонденты Mkset решили выяснить, какие цены на мандарины установились за две недели до Нового 2025 года в Уфе. Для этого устроим виртуальную прогулку по магазинам Уфы.

Фото: Купер
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Цены на мандарины в Уфе

«Окей»

  • Мандарины — ₽139
  • Мандарины сладкие из ЮАР — ₽239
  • Мандарины Берканские — ₽389
  • Мандарины Пралине из Кот Д`ивуара — ₽419

«Ашан»

  • Мандарины — ₽159,99
  • Мандарины с листочком — ₽199,99
  • Мандарины Марокко — ₽249,99
  • Мандарины мини — ₽289,99

«Метро»

  • Мандарины клементины — ₽199
  • Мандарины — ₽211
  • Мандарины с листом — ₽219
  • Мандарины из Абхазии — ₽319

«Лента»

  • Мандарины клементины — ₽189
  • Мандарины из Абхазии — ₽189,99
  • Мандарины — ₽199,99
  • Мандарины из Китая — ₽269,99

Несложно заметить, что цены на мандарины из Абхазии в Уфе различаются в зависимости от точки продажи почти в два раза. Кроме того, абхазские мандарины в магазинах Уфы оказались дороже их сладких собратьев из Африки и Китая.

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