Мандарины стоят ₽419 в Уфе

Аналитики сервиса «Чек Эксперт» сравнили стоимость и спрос на новогодние товары в России в первую декаду декабря 2023 и 2024 годов. Как показали данные продаж, россияне уже мало смотрят на цены, пытаясь поймать новогоднее настроение. Так, продажи шампанского выросли на 5%, спрос на мандарины поднялся на 7%, шоколадные конфеты продают чаще на 11%. Единственный новогодний символ — красная зернистая икра — выпала из тренда роста спроса. Ответ на это исключение — рост цены праздничного деликатеса на 36%. Из-за этого продажи красной икры упали на 17%.