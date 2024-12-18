Мандарины стоят ₽419 в Уфе

Posted 18 декабря, 03:52
Published 18 декабря, 03:52
Modified 18 декабря, 08:58
Updated 18 декабря, 08:58
Аналитики сервиса «Чек Эксперт» сравнили стоимость и спрос на новогодние товары в России в первую декаду декабря 2023 и 2024 годов. Как показали данные продаж, россияне уже мало смотрят на цены, пытаясь поймать новогоднее настроение. Так, продажи шампанского выросли на 5%, спрос на мандарины поднялся на 7%, шоколадные конфеты продают чаще на 11%. Единственный новогодний символ — красная зернистая икра — выпала из тренда роста спроса. Ответ на это исключение — рост цены праздничного деликатеса на 36%. Из-за этого продажи красной икры упали на 17%.
Средняя стоимость килограмма красной зернистой икры в России в начале декабря 2024 года — ₽9 985, коробки шоколадных конфет — ₽611, бутылки игристого вина — ₽465. Самым доступным новогодним продуктом оказались мандарины — всего-то ₽258 за килограмм. Но и в сетке цитрусовых есть ложка дёгтя: цены на мандарины в России за год подросли на 22%.
Корреспонденты Mkset решили выяснить, какие цены на мандарины установились за две недели до Нового 2025 года в Уфе. Для этого устроим виртуальную прогулку по магазинам Уфы.
«Окей»
«Ашан»
«Метро»
«Лента»
Несложно заметить, что цены на мандарины из Абхазии в Уфе различаются в зависимости от точки продажи почти в два раза. Кроме того, абхазские мандарины в магазинах Уфы оказались дороже их сладких собратьев из Африки и Китая.