«Селедку под шубой» для богатых готовят в Уфе

В преддверии Нового 2025 года многие жители Уфы задаются вопросом, что же приготовить на праздник и как во время подготовки не потерять последние силы. Здесь на помощь горожанам со своим новогодним меню могут прийти рестораны и кафе Уфы, а также — магазины. Корреспонденты Mkset ранее выяснили стоимость салата «Оливье» и цены на мандарины в Уфе. Теперь очередь за еще одной новогодней традицией — салатом «Селедка под шубой».