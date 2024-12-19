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Posted 19 декабря, 04:09

Published 19 декабря, 04:09

Modified 19 декабря, 04:09

Updated 19 декабря, 04:09

«Селедку под шубой» для богатых готовят в Уфе

«Селедку под шубой» для богатых готовят в Уфе

19 декабря 2024, 04:09
Фото: mkset.ru.
Рестораны, кафе и магазины столиц Башкирии и Татарстана пополняют знаменитой «Селедкой под шубой» в своё меню, показал обзор предложений по Уфе и Казани в четверг, 19 декабря.
Мандарины стоят ₽419 в Уфе
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В преддверии Нового 2025 года многие жители Уфы задаются вопросом, что же приготовить на праздник и как во время подготовки не потерять последние силы. Здесь на помощь горожанам со своим новогодним меню могут прийти рестораны и кафе Уфы, а также — магазины. Корреспонденты Mkset ранее выяснили стоимость салата «Оливье» и цены на мандарины в Уфе. Теперь очередь за еще одной новогодней традицией — салатом «Селедка под шубой».

Всего три торговые сети готовят «Селедку под шубой» для уфимцев сами. Это «Ашан» и «Перекресток». В «Перекрестке» стоимость килограмма салата собственного производства на 18 декабря составила ₽549,9, «Ашан» накормит «Селедкой под шубой» всего за ₽359,9, «ВкусВилл» придерживается практики «грамм на рубль» — порция на 300 гр стоит ₽301.

Салат «Селедка под шубой» в УфеСалат «Селедка под шубой» в Уфе
Салат "Селедка под шубой" в УфеСалат "Селедка под шубой" в Уфе
Салат "Селедка под шубой" в УфеСалат "Селедка под шубой" в Уфе
Салат «Селедка под шубой» в Уфе. Фото: Купер

Обеспечить уфимцев салатом «Селедка под шубой» и избавить горожан от мороки с рыбными костями и натиранием свёклы готовы всего лишь 15 предприятий общественного питания. Цены на это новогоднее угощение в Уфе варьируются от ₽75 за 80 гр в «Ашхане» до ₽520 за 200 гр в «Щепке». Справедливости ради, укажем, что «Шуба» от «Щепки» подается с красной икрой. Правда, зернистой или имитированной — повар не указал. Так или иначе, выглядит богато, да и стоит явно выше среднего.

Салат «Селедка под шубой» в УфеСалат «Селедка под шубой» в Уфе
Салат "Селедка под шубой" в УфеСалат "Селедка под шубой" в Уфе
Салат "Селедка под шубой" в УфеСалат "Селедка под шубой" в Уфе
Салат «Селедка под шубой» в Уфе. Фото: Яндекс Go

Интересно отметить, что в соседней Казани множество кафе и ресторанов предоставили новогодний сервис. Они предлагают покупать салат «Сельдь под шубой» сразу килограммами. Стоимость кило салата в Казани составляет порядка ₽550.

Салат «Селедка под шубой» в КазаниСалат «Селедка под шубой» в Казани
Салат «Селедка под шубой» в Казани. Фото: Яндекс Go

Для тех, кто всё же решит приготовить угощение самостоятельно — пошаговый классический рецепт салата «Селёдка под шубой».

Пошаговый классический рецепт салата «Селёдка под шубой».Пошаговый классический рецепт салата «Селёдка под шубой».
Пошаговый классический рецепт салата «Селёдка под шубой».. Фото: mkset.ru

Салат «Шуба» классический — пошаговый рецепт с фото

Ингредиенты:

  • Сельдь — 400 г
  • Свекла — 2 крупных
  • Морковь — 2 средних
  • Картофель — 4-5 небольших
  • Яйца — 5 шт.
  • Майонез — 200 г
  • Лук репчатый — ½ от средней луковицы
  • Соль — по вкусу

Как готовить:

  • Отварите овощи и яйца, дождитесь их охлаждения и очистите.
  • Натрите картофель на крупной терке, а свеклу и морковь — на мелкой.
  • Отделите желтки от белков и тоже натрите их на мелкой терке.
  • Нашинкуйте лук; для уменьшения горечи его можно замариновать в уксусе, сахаре и воде.
  • Очистите рыбу, уберите внутренности и крупные косточки, затем нарежьте кубиками.
  • Возьмите глубокую посуду или форму для запекания и смажьте дно 1 ст. л. майонеза.
  • На дно выложите картофель и смажьте его майонезом.
  • Затем добавьте кусочки сельди и репчатый лук, снова нанесите майонез.
  • Далее уложите морковь, слегка посолите и добавьте майонез.
  • Следующим слоем будут белки, а затем — свекла, также немного посолите и смажьте майонезом.
  • В конце украсьте тертыми желтками.
  • Уберите салат в холодильник на 2-3 часа для насыщения вкусом.
  • Чтобы сэкономить время, можно использовать готовое рыбное филе и вареные овощи.
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