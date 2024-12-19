«Селедку под шубой» для богатых готовят в Уфе

Posted 19 декабря, 04:09
Published 19 декабря, 04:09
Modified 19 декабря, 04:09
Updated 19 декабря, 04:09
В преддверии Нового 2025 года многие жители Уфы задаются вопросом, что же приготовить на праздник и как во время подготовки не потерять последние силы. Здесь на помощь горожанам со своим новогодним меню могут прийти рестораны и кафе Уфы, а также — магазины. Корреспонденты Mkset ранее выяснили стоимость салата «Оливье» и цены на мандарины в Уфе. Теперь очередь за еще одной новогодней традицией — салатом «Селедка под шубой».
Всего три торговые сети готовят «Селедку под шубой» для уфимцев сами. Это «Ашан» и «Перекресток». В «Перекрестке» стоимость килограмма салата собственного производства на 18 декабря составила ₽549,9, «Ашан» накормит «Селедкой под шубой» всего за ₽359,9, «ВкусВилл» придерживается практики «грамм на рубль» — порция на 300 гр стоит ₽301.
Обеспечить уфимцев салатом «Селедка под шубой» и избавить горожан от мороки с рыбными костями и натиранием свёклы готовы всего лишь 15 предприятий общественного питания. Цены на это новогоднее угощение в Уфе варьируются от ₽75 за 80 гр в «Ашхане» до ₽520 за 200 гр в «Щепке». Справедливости ради, укажем, что «Шуба» от «Щепки» подается с красной икрой. Правда, зернистой или имитированной — повар не указал. Так или иначе, выглядит богато, да и стоит явно выше среднего.
Интересно отметить, что в соседней Казани множество кафе и ресторанов предоставили новогодний сервис. Они предлагают покупать салат «Сельдь под шубой» сразу килограммами. Стоимость кило салата в Казани составляет порядка ₽550.
Для тех, кто всё же решит приготовить угощение самостоятельно — пошаговый классический рецепт салата «Селёдка под шубой».
Ингредиенты:
Как готовить: