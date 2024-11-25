Мужчина сгорел на диване в Башкирии

Статистика показывает, что большинство пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении происходят в вечернее и ночное время. События развиваются по известному сценарию: человек уснул с тлеющей сигаретой, и вскоре соседи становятся свидетелями беды, когда огонь уже охватывает квартиру. Часто такие пожары обнаруживаются на той стадии, когда шансов спасти человека почти не остается.