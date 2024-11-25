mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 07:11

Published 25 ноября, 07:11

Modified 25 ноября, 07:13

Updated 25 ноября, 07:13

Мужчина сгорел на диване в Башкирии

Мужчина сгорел на диване в Башкирии

25 ноября 2024, 07:11
Фото: Изображение Midjourney.
В Бирске 61-летний мужчина сгорел заживо в собственном доме. Причина пожара — непотушенная сигарета, сообщил Госкомитет РБ по ЧП в понедельник, 25 ноября.

В многоквартирном доме на ул. Балезина возник пожар, о котором немедленно сообщили встревоженные соседи. Пожарные МЧС России быстро установили, что огонь охватил диван в одной из квартир. Хотя пожар был потушен всего на площади 1 квадратного метра, последствия оказались трагическими — погиб мужчина 1963 года рождения.

Фото: https://t.me/goskomitet_rb_po_chs

На оперативном кадре видно обгоревший до основания диван. Вероятнее всего, мужчина не соблюдал осторожность при курении, что и послужило причиной пожара с трагическими последствиями.

Статистика показывает, что большинство пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении происходят в вечернее и ночное время. События развиваются по известному сценарию: человек уснул с тлеющей сигаретой, и вскоре соседи становятся свидетелями беды, когда огонь уже охватывает квартиру. Часто такие пожары обнаруживаются на той стадии, когда шансов спасти человека почти не остается.

«Половина дома сгорела до тла в Башкирии. Есть жертвы…»
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал, что бездомный мужчина сгорел в Уфе.

Читайте также:
Вредная привычка забрала жизнь мужчины из БелебеяПожар из-за супа разлучил пару в БашкирииКурение убивает: мужчину нашли мертвым дома в Башкирии
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пожары#Пожар с пострадавшим#Бирск#Пожар в жилом доме#Пожарные#Пожар с погибшими#Курение#Пожарная безопасность#Смертельный пожар#Сигареты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика