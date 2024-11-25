Мужчина сгорел на диване в Башкирии

Posted 25 ноября, 07:11
Published 25 ноября, 07:11
Modified 25 ноября, 07:13
Updated 25 ноября, 07:13
В многоквартирном доме на ул. Балезина возник пожар, о котором немедленно сообщили встревоженные соседи. Пожарные МЧС России быстро установили, что огонь охватил диван в одной из квартир. Хотя пожар был потушен всего на площади 1 квадратного метра, последствия оказались трагическими — погиб мужчина 1963 года рождения.
На оперативном кадре видно обгоревший до основания диван. Вероятнее всего, мужчина не соблюдал осторожность при курении, что и послужило причиной пожара с трагическими последствиями.
Статистика показывает, что большинство пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении происходят в вечернее и ночное время. События развиваются по известному сценарию: человек уснул с тлеющей сигаретой, и вскоре соседи становятся свидетелями беды, когда огонь уже охватывает квартиру. Часто такие пожары обнаруживаются на той стадии, когда шансов спасти человека почти не остается.